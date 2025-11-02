नारळ विक्रेत्याचा ग्राहकावर जीवघेणा हल्ला
नारळविक्रेत्याचा ग्राहकावर जीवघेणा हल्ला
सकाळ वृत्तसेवा,
डोंबिवली, ता. २ : एमआयडीसी परिसरातील एम्स हॉस्पिटलसमोर घडलेल्या एका घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. किरकोळ वादातून नारळविक्रेता फेरीवाल्याने एका ग्राहकावर जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. ही घटना २४ ऑक्टोबर रोजी सकाळी साडेअकरा वाजताच्या सुमारास घडली.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार दयानंद महादेव जतन (वय ५८) हे नारळ घेण्यासाठी गेले असता, त्यांनी नारळविक्रेता सलिम याला ‘तू सुकलेले, खराब नारळ का विकतोस,’ असा प्रश्न विचारला. या साध्या प्रश्नावरून दोघांमध्ये मोठा वाद झाला. वाद चिघळताच संतापलेल्या सलिमने फिर्यादीला धक्काबुक्की केली आणि अचानक नारळ कापण्याच्या चाकूने त्यांच्या डाव्या हातावर वार केला. जतन यांनी बचाव करण्याचा प्रयत्न करताना चाकू पकडला. सलिमने चाकू जोरात हिसकावून घेतल्याने त्यांच्या हाताच्या तीन बोटांना गंभीर दुखापत झाली, तर त्यांची एक करंगळी पूर्णपणे तुटली. घटनेनंतर रक्तबंबाळ अवस्थेत जतन यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी जतन हे तत्काळ जबाब देण्याच्या स्थितीत नसल्याचे नमूद केल्यामुळे, त्यांचा जबाब २५ ऑक्टोबर रोजी नोंदविण्यात आला. त्यानंतर मानपाडा पोलिस ठाण्यात आरोपी सलिमविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.