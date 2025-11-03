श्री मलंगगड भागात नुकसानग्रस्त शेतीचे पंचनामे
शेतकऱ्यांना मदतीसाठी महसूल विभागाचे प्रयत्न सुरू
कल्याण, ता. ३: (बातमीदार) कल्याणजवळील श्री मलंगगड परिसरातील नुकसानग्रस्त शेतीचे पंचनामे करण्यासाठी महसूल कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी नुकतीच पाहणी केली. या पाहणीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या पंचनाम्यांचा अहवाल तातडीने शासनाकडे पाठवून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी महसूल विभागाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
शिवसेनेचे माजी शहरप्रमुख महेश गायकवाड यांनी शेतकऱ्यांना त्वरीत मदत मिळावी, यासाठी महसूल विभागाला सूचना दिल्याचे समजते. यामुळे सरकारकडे योग्य व अचूक अहवाल जाईल आणि तत्काळ सहाय्य मिळू शकेल. या प्रयत्नांमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये शासकीय मदतीची आशा निर्माण झाली आहे. महसूल विभागाकडून मदत लवकरात लवकर मिळावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत.
कल्याण-मलंगगड भागातील शेतकरी तातडीच्या मदतीसाठी प्रशासनाच्या प्रतिसादाकडे लक्ष ठेवून आहेत. तसेच, भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शासन आणि प्रशासनाकडून जलद व योग्य प्रतिसाद मिळावा, अशी अपेक्षाही शेतकरी व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, काही शेतकऱ्यांचे पंचनामे अद्याप पूर्ण झाले नसल्याचेही बोलले जात आहे.
