बदनामीकारक पोस्ट
शेतकरी आंदोलनावर बच्चू कडू यांची बदनामीकारक पोस्ट; अंबरनाथमध्ये प्रहार पक्ष आक्रमक
रविराज पाटील नावाच्या व्यक्तीने समाज माध्यमावर बच्चू कडू यांची केली बदनामी; प्रहार संघटनेची पोलिसांकडे तक्रार
अंबरनाथ, ता. ४ (वार्ताहर) ः शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर समाज माध्यमावर सध्या एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओत प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते तथा राज्याचे माजी मंत्री बच्चू कडू मॅनेज झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या व्हिडिओमुळे शेतकरीवर्गात संभ्रम आणि गैरसमज निर्माण झाला असून माजी मंत्री बच्चू कडू यांची बदनामी केली असून अंबरनाथमध्ये प्रहार जनशक्ती पक्षाने तीव्र नाराजी आणि संताप व्यक्त करत संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
सध्या राज्यभरात शेतकरी अतिवृष्टी आणि कर्जबाजारीपणामुळे प्रचंड अडचणीत आहेत. अशा वेळी शेतकरी नेते व प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख बच्चू कडू सरकारदरबारी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी उपोषण, मोर्चे, पदयात्रा अशा विविध मार्गाने लढा देत आहेत. सरकारही यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत असून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बच्चू कडू यांच्याशी चर्चेतून प्रश्न सोडवण्यासाठी बैठक घेतली; मात्र काही समाजविघातक प्रवृत्ती शेतकरी नेत्यांविषयी तथ्यहीन आणि दिशाभूल करणारी माहिती समाज माध्यमावर प्रसारित करून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करत असून बच्चू कडू यांची बदनामी करत असल्याने अंबरनाथमध्ये प्रहार जनशक्ती पक्ष आक्रमक झाला आहे. याप्रकरणी शहर अध्यक्ष आलम खान यांनी अंबरनाथ पोलिस ठाणे तसेच सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी निवेदन दिले आहे.
या वेळी रविराज साबळे-पाटील याचा शेतकरी आंदोलनाशी थेट काहीही संबंध नसतानाही समाज माध्यमावरून चुकीची, दिशाभूल करणारी आणि समाजात तेढ निर्माण करणारी माहिती प्रसारित करून शेतकरी चळवळीला कमकुवत करीत असल्याचा आरोप प्रहार संघटनेने केला.
या पार्श्वभूमीवर आलम खान यांनी अंबरनाथ पोलिस ठाणे तसेच सायबर पोलिस ठाण्यात निवेदन देऊन, पाटील याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम १९७ (१)(D) आणि आयटी act अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, या मागे असलेल्या खऱ्या सूत्रधाराचा शोध घेऊन त्याच्यावरही गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली आहे.
