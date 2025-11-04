शेतकरी आंदोलनावर बदनामीकारक पोस्ट
अंबरनाथ, ता. ४ (वार्ताहर) : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते तथा माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. या व्हिडिओमुळे शेतकरीवर्गात संभ्रम आणि गैरसमज निर्माण झाला आहे. माजी मंत्र्यांची बदनामी झाल्याप्रकरणी अंबरनाथमध्ये प्रहार जनशक्ती पक्षाने नाराजी व्यक्त करत संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
सध्या राज्यभरात शेतकरी अतिवृष्टी आणि कर्जबाजारीपणामुळे अडचणीत आहेत. अशा वेळी बच्चू कडू सरकारदरबारी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी उपोषण, मोर्चे, पदयात्रा अशा विविध मार्गाने लढा देत आहेत. सरकारही यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कडू यांच्याशी चर्चेतून प्रश्न सोडवण्यासाठी बैठक घेतली; मात्र काही समाजविघातक प्रवृत्ती शेतकरी नेत्यांविषयी तथ्यहीन आणि दिशाभूल करणारी माहिती समाजमाध्यमावर प्रसारित करून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहे. याप्रकरणी शहर अध्यक्ष आलम खान यांनी अंबरनाथ पोलिस ठाणे, तसेच सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी निवेदन दिले आहे.
