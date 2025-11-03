प्रबोधन सेवा संस्थेमार्फत साड्यांचे वाटप
प्रबोधन सेवा संस्थेमार्फत महिलांना साड्यांचे वाटप
कल्याण, ता. ३: (बातमीदार) कल्याण पूर्वेतील तिसगाव पाडा परिसरात ''प्रबोधन सेवा संस्थे'' तर्फे महिलांसाठी साडी वाटप कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. समाजसेवक प्रशांत बनसोडे यांच्या पुढाकाराने आणि शिवसेनेचे माजी शहरप्रमुख महेश गायकवाड यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला. काही दिवसांपूर्वी भाऊबीजेचा सण नुकताच साजरा झाला असला तरी, समाजातील प्रत्येक बहिणीपर्यंत या आनंदाचा सुगंध पोहोचावा, या उदात्त हेतूने हा उपक्रम घेण्यात आला. या उपक्रमामागे महिलांचा सन्मान करणे आणि समाजातील त्यांचा सहभाग वृद्धिंगत करणे हा मुख्य उद्देश होता. या साडी वाटप कार्यक्रमात परिसरातील अनेक महिलांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसणारा समाधानाचा भाव हाच या समाजोपयोगी उपक्रमाचे खरे यश ठरला. प्रशांत बनसोडे यांनी यावेळी आपले मत व्यक्त करताना सांगितले की, "महिलांचा सन्मान हा समाजाच्या प्रगतीचा पाया आहे. प्रबोधन सेवा संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला. संस्थेच्या कार्यकर्त्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे हा उपक्रम यशस्वी झाला. पुढील काळातही अशा सामाजिक आणि जनहिताच्या कार्यांद्वारे समाजसेवेची वाटचाल सुरू ठेवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
