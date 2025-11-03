बेघरांच्या घरोब्याने डोक्याला ताप
बेघरांच्या घरोब्याने डोक्याला ताप
नवी मुंबईतील रेल्वेस्थानक परिसरातील पदपथांवर कब्जा
तुर्भे, ता. ३ (बातमीदार)ः नवी मुंबईतील रेल्वेस्थानकाबाहेरील पदपथांवर बेकायदा फेरीवाले, भिकारी, गर्दुल्ल्यांनी कब्जा केला आहे. नेहमी वर्दळ असलेल्या परिसरातील हा घरोबा घर गाठणाऱ्या पादचाऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरत आहे.
नवी मुंबईच्या दोन्ही मार्गांवर असणाऱ्या १२ रेल्वेस्थानकबाहेरील पदपथावर फेरीवाले, गर्दुल्ले, बेघर, भिकाऱ्यांचा घरोबा आहे. रेल्वेस्थानकाच्या प्रवेशद्वारापासून फेरीवाल्यांची गर्दी दिसत आहे. त्यामुळे रेल्वेस्थानके प्रशस्त असल्याने स्थानकात गर्दी होत नाही, मात्र स्थानकाबाहेर फेरीवाल्यांचे, गर्दुल्ल्यांचे वास्तव्य असल्याने मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या गर्दीमुळे पादचाऱ्यांना चालणे कठीण झाले आहे. नेरूळ स्थानकाच्या पश्चिम दिशेला नेरूळ गाव आणि सेक्टरच्या सिडको वसाहती आहेत, मात्र येथील पदपथांवर फेरीवाल्यांनी कब्जा केला आहे. बेलापूर स्थानकाबाहेर मासळी, भाजीविक्रेते, कटलरी सामान विक्रेत्यांनी बस्तान मांडलेले आहे. यामुळे पादचाऱ्यांना पदपथावरून, रस्त्यावरून चालणेही कठीण होते.
-----------------------------------
सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
- या परिसराला संध्याकाळी एखाद्या जत्रेचे स्वरूप येते. त्यामुळे स्थानकातून घर गाठताना किंवा घरातून स्थानक गाठताना प्रवाशांना कसरत करावी लागते. गर्दीतून चालताना अनेकांचे पाकीट मारले जाते. नेरूळ, बेलापूर, जुईनगर, सानपाडा, वाशी, कोपरखैरणे स्थानकांबाहेर हाच प्रकार सुरू आहे.
- भिकारी, गर्दुल्ल्यांचा नेहमीच येथे धिंगाणा सुरू असतो. या ठिकाणी अस्वच्छतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उघड्यावर काही लोक दारू पित बसतात. त्यामुळे सामान्य नागरिक, महिला व लहान मुलांना येथून ये-जा करणे धोक्याचे ठरत आहे.
