मुरूड तालुका काँग्रेसची रणनीती बैठक
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संघटना मजबूत करण्यावर भर
मुरूड, ता. ३ (वार्ताहर) ः आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुरूड तालुका काँग्रेसकडून पक्षसंघटना मजबूत करण्यासाठी आणि तालुक्यातील कार्याची दिशा ठरवण्यासाठी नांदगाव येथे कार्यकर्त्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत निवडणुकीपूर्व संघटनात्मक तयारी, स्थानिक पातळीवरील नेतृत्वनिर्मिती आणि पक्षाच्या ध्येयधोरणांची आखणी यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस मिलिंद पाडगावकर, रायगड जिल्हा काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजाभाऊ ठाकूर, प्रदेश सरचिटणीस ॲड. श्रद्धा ठाकूर, महाराष्ट्र फिशरमन काँग्रेसचे अध्यक्ष मार्तंड नाखवा, रायगड जिल्हा अल्पसंख्याक सेलचे अध्यक्ष अखलाक शिलोत्री, जिल्हा सरचिटणीस गणेश सेवक तसेच कोकण विभाग युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष ॲड. सूरज पंडित हे निरीक्षक म्हणून उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीमुळे बैठकीला विशेष महत्त्व लाभले. पक्षाचे माजी तालुकाध्यक्ष सुभाष महाडिक यांच्या निधनामुळे तालुकाध्यक्षपद रिक्त झाले आहे. या पदासाठी अद्याप कोणाचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्या आगामी निवडणुकांचे नियोजन आणि पक्षाच्या प्रचार मोहिमेचे नेतृत्व ॲड. इस्माईल घोले यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येणार असल्याचे सभेत स्पष्ट करण्यात आले. जिल्हाध्यक्ष आणि प्रदेश कमिटीने याबाबत एकमताने निर्णय घेतल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. वरिष्ठ पातळीवर जो अंतिम निर्णय होईल त्याप्रमाणे तालुकास्तरावरही पावले उचलली जातील, असे ठरवण्यात आले. बैठकीत उपस्थित मान्यवरांनी कार्यकर्त्यांना एकजुटीने काम करण्याचे आवाहन केले. संघटनशक्ती वाढवून प्रत्येक गावात काँग्रेसचा पाया मजबूत करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. कार्यकर्त्यांनी मतदारांशी थेट संपर्क वाढवावा, स्थानिक समस्या समजून घ्याव्यात आणि पक्षाच्या धोरणांची जनतेत प्रभावी मांडणी करावी, असे निर्देशही देण्यात आले.
