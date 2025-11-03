कार्बाइड फटाक्यांमुळे डोळ्यांना इजा
कल्याण, ता. ३ (बातमीदार) ः महाराष्ट्र ऑप्थाल्मॉलॉजिस्ट सोसायटीच्या अध्यक्षा आणि डोंबिवलीतील ज्येष्ठ नेत्रतज्ज्ञ डॉ. अनघा हेरूर यांनी देशभरात वाढत्या नेत्र अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर ‘कार्बाइड गन’ आणि स्फोटक फटाक्यांच्या वापरावर पूर्णपणे अटकाव करण्याची मागणी केली आहे.
ऑल इंडिया ऑप्थाल्मॉलॉजिकल सोसायटीच्या अहवालानुसार, भोपाळ येथे १५० हून अधिक मुले केवळ कार्बाइड गनच्या स्फोटांमुळे जखमी झाली असून, यातील काहींना दृष्टी गमवावी लागली आहे. पुणे, मध्य प्रदेश आणि चंडीगड येथेही अशाच अनेक भीषण घटना समोर आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या अपघातांमध्ये लहान मुलेच सर्वाधिक बळी ठरत आहेत.
रसायनिक स्फोटकांचा धोका
कॅल्शियम कार्बाइड आणि पाण्याच्या मिश्रणातून कार्बाइड गन तयार होते. या गनमधून निर्माण होणारा एसिटिलीन गॅस अत्यंत धोकादायक असतो. हा गॅस डोळ्यांना गंभीर इजा करतो. यामुळे कायमची दृष्टी गमावणे आणि चेहऱ्याचे विकृतीकरण होण्याची शक्यता वाढते.
डॉ. हेरूर यांच्या मते ‘‘ही खेळणी नव्हेत, तर रासायनिक स्फोटके आहेत, जी काही क्षणांत डोळ्यांचे नुकसान करू शकतात. सण आनंदाचा असावा, दुःखाचा नव्हे. सरकारने यावर पूर्ण रोख लावून निर्मिती करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी,’’ अशी मागणी डॉ. हेरूर यांनी केली. महाराष्ट्र ऑप्थाल्मॉलॉजिस्ट सोसायटीने लोकजागृती मोहीम आणि कायदेशीर कारवाईच्या आवाहनाला पाठिंबा दर्शवला आहे.
पालकांना संदेश
डॉ. हेरूर यांनी पालक, शाळा प्रशासन आणि समाजाला संदेश देत म्हटले आहे की, ‘‘दिवाळी संपली असली तरी सणांचा मौसम अजून सुरू आहे. यापुढे कोणाच्याही डोळ्याचे नुकसान होऊ देऊ नका. प्रकाशाचा सण अंधाराचे कारण ठरू देऊ नका.’’ समाजमाध्यमांवर या ‘गन’चे व्हिडिओ आणि चॅलेंजेस व्हायरल झाल्यामुळे मुलांमध्ये या धोकादायक वस्तूंबाबतची उत्सुकता वाढली आहे. मुले या धमाक्याला केवळ फटाका किंवा बंदूक समजून वापरतात, ज्यामुळे गंभीर जखमा होत आहेत.
