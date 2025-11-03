११ नोव्हेंबरला प्रभाग आरक्षण सोडत
भाईंदर, ता. ३ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग अरक्षण सोडत ११ नोव्हेंबरला पार पडणार आहे. मिरा रोड येथील महापालिकेच्या पद्मश्री नानासाहेब धर्माधिकारी सभागृहात आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे. महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणांसाठी ही सोडत काढली जाणार आहे. या सोडतीने राजकीय वर्तुळात चांगलीच धाकधूक वाढली आहे.
२४ प्रभागांतील सुमारे ९५ जागांपैकी निम्म्या म्हणजेच ४८ जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत तसेच २७ टक्के ओबीसी आरक्षणानुसार २६ जागा ओबीसींसाठी राखीव आहेत. या जागांमध्येही ५० टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत. त्यामुळे या सर्व आरक्षणांसाठी सोडत काढली जाणार आहे. अनुसूचित जातींसाठी चार जागा आरक्षित आहेत, मात्र प्रभागरचना २०११च्या लोकसंख्येनुसार झाल्याने अनुसूचित जातींसाठीचे प्रभाग २०१७च्या निवडणुकीप्रमाणेच म्हणजे प्रभाग ११, १३, १४ व १८ मधील जागाच राखीव राहणार आहेत आणि त्यातही दोन जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. अनुसूचित जमातींसाठी गेल्या निवडणुकीत प्रभाग १४ मधील एक जागा आरक्षित होती. आगामी निवडणुकीसाठीदेखील तीच जागा आरक्षित असणार आहे.
महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असल्याने प्रत्येक प्रभागातील चारपैकी दोन जागा महिलांसाठी राखीव असणार, हे निश्चित आहे. मात्र प्रभागातील ओबीसींचे आरक्षण सोडत काढल्यानंतरच स्पष्ट होणार असल्याने राजकीय वर्तुळात आरक्षण सोडतीविषयी उत्सुकता तसेच धाकधूक अशी संमिश्र भावना निर्माण झाली आहे.
इच्छुकांकडून चाचपणीला वेग
२०२२मध्ये मुदत संपलेल्या नगरसेवकांपैकी सर्वसाधारण प्रभागातून निवडून आलेल्या माजी नगरसेवक तसेच सर्वसाधारण जागेवरच निवडणूक लढण्यास पात्र असलेल्या इच्छुक उमेदवारांना या आरक्षण सोडतीची सर्वात जास्त धाकधूक वाटत आहे. या पार्श्वभूमीवर आपली जागा आरक्षित झाली, तर अन्य कोणत्या प्रभागातून उमेदवारी मागता येऊ शकते, याबाबत चाचपणी काही इच्छुकांनी करायला सुरुवात केली आहे.
