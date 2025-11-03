वाहतूक बंदीच्या सूचनेला ''हरताळ''
वाहतूक बंदीच्या सूचनेला ‘हरताळ’
ठाणे पोलिस उपायुक्तांची सूचना कागदावरच; वाहतूक सुरळीत सुरू
मुरबाड, ता. ३ : मुरबाड-कल्याण वाहतुकीसाठी महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या शहाड उड्डाणपुलावरून होणारी वाहतूक सोमवारी (ता. ३) १२ वाजल्यापासून बंद करण्यात येणार असल्याची सूचना ठाणे शहर पोलिस उपायुक्त (वाहतूक) यांनी प्रसिद्ध केली होती; मात्र प्रत्यक्षात या सूचनेची अंमलबजावणी झाली नाही. या पुलावरून एसटी बस आणि छोटी वाहने यांची वाहतूक सुरळीतपणे सुरू होती.
मार्गावरील वाहतूक बंदीमुळे कल्याण ते आळेफाटा, जुन्नर, नगर अशा १०० ते १५० किलोमीटर अंतरावर जाणाऱ्या एसटी बस आणि मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या वाहतुकीवर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे वाहतूक विभागाने या बंदीबाबत मुरबाडचे तहसीलदार, मुरबाड व टोकावडे पोलिस ठाणे आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाशी समन्वय साधून अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते; मात्र वाहतूक विभागाने मुरबाड पोलिस ठाणे, मुरबाड तहसीलदार या महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वीसुद्धा २७ सप्टेंबर रोजी ठाणे वाहतूक विभागाने अशीच सूचना प्रसिद्ध केली होती, पण आजतागायत त्याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही. दोन दिवसांपूर्वी काढलेली ताजी सूचनासुद्धा कागदावरच राहिली आहे.
पोलिस अधिकाऱ्यांमध्येही संभ्रम
शहाड उड्डाणपूल मार्गे वाहतूक बंद होणार असल्याचे मुरबाड पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक दादासाहेब एडके यांनी व्हिडिओद्वारे रविवारी जाहीर केले होते; मात्र आज वाहतूक सुरू असल्याने त्यांना याबद्दल विचारले असता, ‘‘शहाड उड्डाणपूल हे ठिकाण मुरबाड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येत नाही, याबाबत खडकपाडा पोलिस ठाण्याला विचारावे लागेल,’’ असे त्यांनी सांगितले.
एसटी भाडेवाढीची शक्यता
शहाड उड्डाणपूल मार्गे कल्याणसाठी एसटी बस वाहतूक बंद झाल्यास, मुरबाड ते कल्याण या मार्गावर एसटीच्या तिकीट भाड्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. भाडेवाढ किती होईल याची माहिती अद्याप आलेली नाही. एसटीच्या ठाणे विभागीय कार्यालयाकडून याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे मुरबाड आगार व्यवस्थापक योगेश मुसळे यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.