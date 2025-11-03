पालिकेच्या आवारातच कचऱ्याचे साम्राज्य
पालिकेच्या आवारातच कचऱ्याचे साम्राज्य
डोंबिवलीत बॅनर, जप्त वस्तूंचे ढीग
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३ : कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासन शहर स्वच्छतेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. दुसरीकडे त्यांच्याच डोंबिवली विभागीय कार्यालयाच्या आवारात कचरा आणि घाणीचा खच साचला आहे. या गंभीर प्रकाराकडे प्रशासनाचे साफ दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. विभागीय कार्यालयाच्या मोकळ्या आवारात बेकायदा बॅनरबाजीचा कचरा, लोखंडी सामान आणि फेरीवाल्यांकडून जप्त केलेल्या वस्तूंचा अक्षरशः ढीग साचला आहे. शहरात पडणाऱ्या पावसामुळे हे सामान खराब होत आहे. यामुळे आवारात घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाले असून, डासांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. डोंबिवली विभागीय कार्यालयाची इमारत जीर्ण झाल्यामुळे बहुतांश कार्यालये हलवली आहेत, मात्र काही विभाग अजूनही येथे कार्यरत आहेत. वाहनांच्या पार्किंगच्या कडेलाच हा कचरा टाकण्यात येत आहे.
कल्याण-डोंबिवली शहरे कचरामुक्त ठेवण्यासाठी पालिकेने खासगी कंपनीला कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट दिले आहे; तरीही शहरातील रस्त्यांवर कचरा दिसत आहे. पालिकेच्या आवारातच कचरा जमा होणे हा एक गंभीर विरोधाभास आहे.
या आवाराची साफसफाई केवळ पालिका आयुक्तांचा दौरा असल्यास तसेच २६ जानेवारी, १ मे आणि १५ ऑगस्ट यांसारख्या महत्त्वाच्या दिवशीच केली जाते. इतर वेळी मात्र कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी याकडे लक्ष देत नाही. वाढत्या डासांच्या प्रमाणामुळे आवारातील सुरक्षा रक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या वतीने शहरात ‘स्वच्छता अभियान’ राबविले जात असताना प्रशासनाने सर्वात आधी आपल्याच कार्यालयाच्या आवाराकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी आता नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे.
