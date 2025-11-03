सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना सुरू
कासा, ता. ३ (बातमीदार) : देशभरातील मच्छीमारांची अचूक व अद्ययावत माहिती मिळविण्यासाठी पाचवी राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना आज (ता. ३)पासून सुरू झाली आहे. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या वित्तीय साह्याने पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत ही जनगणना केली जात आहे.
यंदा ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने ‘व्यास-नाव’ या विशेष मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. यामुळे माहिती संकलन अधिक वेगवान, अचूक आणि पारदर्शक होईल, असा मंत्रालयाचा दावा आहे. केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्थेने (सीएमएफआरआय) मोबाईल आणि टॅबवर आधारित हे ॲप विकसित केले असून, त्यांच्या देखरेखीची जबाबदारी सीएमएफआरआय, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण विभाग आणि किनारी राज्यातील मत्स्यव्यवसाय विभागांवर सोपविण्यात आली आहे.
ही जनगणना ३ नोव्हेंबर ते १८ डिसेंबर या कालावधीत राबविण्यात येईल. देशभरातील सुमारे साडेतीन हजार सागरी मच्छीमार गावे आणि १२ लाख कुटुंबांचा या सर्वेक्षणात समावेश होणार आहे. महाराष्ट्रातील ५२६ सागरी मच्छीमार गावे या जनगणनेचा भाग असतील. सागरी मच्छीमार गावांच्या संख्येनुसार महाराष्ट्र देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे.
जनगणनेचा हेतू
या जनगणनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे सागरी मच्छीमारांची लोकसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिती, मासेमारीसाठी वापरली जाणारी साधने, तसेच मासेमारीशी संबंधित पायाभूत सुविधा यांची माहिती एकत्रित करून ती दस्तऐवजीकरण करणे.
पहिल्यांदाच डिजिटल प्रणाली
यापूर्वी या जनगणना पारंपरिक पद्धतीने कागदोपत्री माहिती भरून केली जात असे, मात्र यंदा मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून थेट नोंदणी व पडताळणी केल्याने वेळ, श्रम व संसाधनांची बचत होणार आहे, सर्व मच्छीमारांनी लाभ घ्यावा, अशी माहिती पालघर-ठाणे मत्स्यव्यवसाय विभाग सहआयुक्त दिनेश पाटील यांनी दिली आहे.
