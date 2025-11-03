तीन दिवसीय दासबोध अभ्यास शिबिर उत्साहात
समर्थभक्त समीर लिमये यांचे मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३: स्वरतीर्थ सुधीर फडके स्मृती समिती, मंथन व्याख्यानमाला आणि समर्थायन, ठाणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने डोंबिवली येथील गणेश मंदिराच्या वक्रतुंड सभागृहात तीन दिवसांच्या दासबोध अभ्यास शिबिराचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात समर्थभक्त समीर लिमये यांनी श्रोत्यांना ''मनाचे श्लोक'' आणि ''दासबोध'' यांचा अभ्यास कसा करावा, यासंबंधी सखोल मार्गदर्शन केले. तीनही दिवस दोन ते तीन तासांच्या या अभ्यासवर्गात अडीचशे ते पावणे तीनशे समर्थभक्त रममाण झाले होते.
शिबिराच्या समारोपाच्या वेळी समीर लिमये यांनी लिहिलेल्या ''श्री मनाचे श्लोक (अर्थासहित १ ते ६८ श्लोक)'' या पुस्तकाच्या चौथ्या आवृत्तीचे प्रकाशन करण्यात आले. हे प्रकाशन वारकरी संप्रदायाचे बाळकृष्ण कुलसुंगे यांच्या हस्ते संपन्न झाले. यावेळी समीर लिमये, माधव जोशी, सुधाताई म्हैसकर, प्रवीण दुधे, विनोद करंदीकर, संदीप वैद्य, संजय शेंबेकर, धनश्री नानिवडेकर आणि संदीप करंजेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. या शिबिराच्या आयोजनात ''मंथन व्याख्यानमाला'' सोबत श्री लक्ष्मी नारायण संस्था, टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडळ, टिळकनगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, स.वा.जोशी विद्यालय १९८३ आणि मधुमालती एन्टरप्रायझेस यांचा सहभाग होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.