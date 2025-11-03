वन जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्याला अटक
ठाणे शहर, ता. ३ (बातमीदार) : कळवा परिसरातील ठाकूरपाडा (कारगील खोंडा) येथील राखीव वनक्षेत्रात अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका व्यक्तीला वन विभागाने अटक केली आहे. या कारवाईत वन विभागाने बांधकाम साहित्य आणि अतिक्रमण करण्यासाठी वापरलेला टेम्पो जप्त केला आहे. कळवा परिसरात वन जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम होत असल्याची माहिती वन विभागाला मिळाली होती. त्यानुसार, वन परिक्षेत्र अधिकारी नरेंद्र मुठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नुकतीच उशिरा रात्री ही कारवाई करण्यात आली.
कारवाईत राखीव जंगलात सुमारे ८०० विटा उतरवताना एक टेम्पो आढळून आला. वन विभागाने हा टेम्पो आणि विटा तातडीने जप्त केल्या. या घटनेत वाहनचालक सचिन केदासे याला तातडीने ताब्यात घेऊन त्याच्यावर भारतीय वन अधिनियम अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारींनी त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. गुन्ह्यात वापरलेल्या वाहनाचा मालक दिनेश यादव पसार झाला असून, त्याचा शोध घेतला जात आहे.वन परिक्षेत्र अधिकारी नरेंद्र मुठे यांनी सांगितले की, वनक्षेत्रातील अवैध बांधकाम, अतिक्रमण आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी वन विभाग कडक धोरण अवलंबत आहे. वन जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. ही मोहीम कळवा वन परिमंडळाचे संयुक्त पथक, एसआरपीएफ जवान आणि विभागीय पथक यांनी एकत्रितपणे राबवली.
