कल्याण स्कायवॉकवर वारांगणांचा पुन्हा वावर
कल्याण स्कायवॉकवर वारांगनांचा पुन्हा वावर
प्रवाशांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण; गर्दुल्ल्यांचाही त्रास
कल्याण, ता. ३ (बातमीदार) ः कल्याण रेल्वेस्थानक परिसर आणि स्कायवॉकवर गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा वारांगनांचा वावर वाढल्याचे दिसून येत आहे. दोन ते तीनच्या समूहाने उभ्या राहणाऱ्या या महिलांच्या हालचालींमुळे प्रवासी, विशेषतः महिला प्रवाशांना त्रासदायक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. कल्याण पश्चिमेकडील स्कायवॉक परिसर हे त्यांचे मुख्य केंद्र बनले आहे.
संध्याकाळच्या वेळेत या महिला स्कायवॉकवर थांबून काही तरुणांकडे पाहून सांकेतिक इशारे करतात. त्यांच्या शोधात अनेक ‘आंबटशौकीन’ इसम येथे फिरताना दिसतात. यामुळे सर्वसामान्य महिलांना असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे. अनेकदा लोकलच्या किंवा सहकाऱ्याच्या प्रतीक्षेत थांबलेल्या महिलांनाही या इसमांकडून वारांगना समजून गैरवर्तनाचा सामना करावा लागतो, अशी स्थानिक नागरिकांची तक्रार आहे. यापूर्वी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर काही काळ हालचाली कमी झाल्या होत्या, मात्र आता पुन्हा वावर वाढल्याचे नागरिकांनी सांगितले आहे. आंबटशौकीनांशी संवाद साधून या महिला ठरावीक हॉटेल्स किंवा लॉजिंगमध्ये जात असाव्यात, अशी शक्यता नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
गर्दुल्ल्यांमुळे सुरक्षा धोक्यात
स्कायवॉकवर वारांगनांसोबतच गर्दुल्ल्यांचा वावरदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. हे गर्दुल्ले खुलेआम नशा करतात आणि स्कायवॉकच्या मध्यभागी किंवा मिळेल तिथे झोपतात. यामुळे पादचारी आणि प्रवाशांना चालण्यात अडथळा येतो.
काही वेळेस गर्दुल्ल्यांकडून होणारी छेडछाड आणि लूटमारीच्या घटनांमुळे महिलांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.
नागरिकांची मागणी
सार्वजनिक ठिकाणी शिस्त राखण्यासाठी आणि अनैतिक व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी स्कायवॉकच्या दोन्ही बाजूस नियमित गस्त वाढवावी आणि कायमस्वरूपी बंदोबस्त ठेवावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संस्थांनी केली आहे.
