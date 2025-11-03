फिरत्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
फिरत्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सहा महिन्यांत ९४० पाळीव प्राण्यांचे लसीकरण; प्राणीप्रेमी नागरिकांचा विश्वास वाढला
खारघर, ता. ३ (बातमीदार) : पनवेल महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाने सुरू केलेल्या फिरत्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याला नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. फक्त सहा महिन्यांच्या कालावधीत या दवाखान्याद्वारे तब्बल ९४० पाळीव प्राण्यांचे लसीकरण तसेच त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. शहरातील प्राणीप्रेमी नागरिकांनी या उपक्रमाचे जोरदार स्वागत केले असून, पालिकेच्या या उपक्रमामुळे पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्यविषयक जागरूकतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
पनवेल पालिका हद्दीत प्रत्येक घरात पाळीव कुत्रा किंवा मांजर आढळतेच. कुत्रा हा निष्ठावान, प्रेमळ आणि रक्षणकर्ता मानला जातो, तर मांजर शांत, मृदू आणि कुटुंबातील आवडता पाळीव प्राणी आहे. तथापि, पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्यासाठी योग्य वेळेत लसीकरण करणे अत्यावश्यक असते. रेबीजसारख्या घातक आजारापासून संरक्षणासाठी कुत्रे आणि मांजरींना लसीकरण करणे बंधनकारक असल्याने पालिकेने ही नावीन्यपूर्ण सेवा सुरू केली आहे. मेपासून कार्यरत असलेल्या या फिरत्या दवाखान्याद्वारे दोन स्वतंत्र वाहनांमधून सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत पथके ठरलेल्या विभागात भेट देतात. पथकात प्रशिक्षित डॉक्टर, सहाय्यक आणि तांत्रिक कर्मचारी असतात. नियोजित वेळेनुसार पथक उपस्थित राहत असल्याने नागरिकांमध्ये या सेवेबद्दल विश्वास निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नागरिक स्वतःहून पाळीव प्राण्यांना लसीकरणासाठी आणत असून, काही ठिकाणी तर परिसरातील लोक एकत्र येऊन सामूहिक लसीकरण शिबिरेही आयोजित करीत आहेत.
...............
यासंदर्भात पालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाचे अधिकारी डॉ. बी. एन. गिते म्हणाले, की दोन फिरत्या पथकांद्वारे आतापर्यंत ९४० पाळीव प्राण्यांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. नागरिकांकडून आम्हाला उत्तम सहकार्य मिळत आहे. लोकांना वेळ आणि दिवस माहिती असल्याने पथकांचे काम सुलभ झाले आहे. नागरिकांच्या प्रतिसादामुळे पालिकेचा हा उपक्रम यशस्वी ठरला असून, पुढील काळात या सेवेचा विस्तार करण्याची पालिकेची तयारी आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.