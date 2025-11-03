भाजीपाला लागवडही उशिराने होणार
विक्रमगड, ता. ३ (बातमीदार) : तालुक्यात अनियमित पावसामुळे रब्बी हंगामही धोक्यात आला आहे. नोव्हेंबर उगवला तरी सतत पाऊस सुरू असल्याने खरीप हंगामात नुकसान सोसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. नोव्हेंबरमधील पावसाने पुढील हंगामासाठी कडधान्य पेरणी कशी करायची, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर पडला आहे.
शेतात कापणीसाठी तयार असलेले पीक भिजत असल्याने भाताची नासाडी होऊन अनेक शेतकऱ्यांचे ८० ते ९० टक्के नुकसान झाले आहे. त्यात शेतात पाणी भरून असल्याने कापणी झाली नाही. त्यामुळे रब्बी हंगामात ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या पेरण्या झाल्या नाहीत. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील काही दिवस पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकरी चिंतेत असून मदतीची अपेक्षा करीत आहे.
विक्रमगड तालुका परिसरात रब्बी पिकाचे मोठे क्षेत्र होऊ लागले आहे. मूग, हरभरा, वाल, उडीद, तूर, सूर्यफुल या कडधान्यांबरोबरच काकडी, चवळी, वांगी, मिरची, गवार, टाॅमेटो, भोपळा, मेथी, मुळा, पालक अशा भाजीपाल्याचे उत्पादन शेतकरी घेतात. रब्बी हंगामात बहुतेकदा खरीप हंगामातील आर्थिक तूट भरून काढली जाते, मात्र नोव्हेंबरमधील अवकाळीमुळे रब्बी हंगामावर मोठे संकट आले आहे. आधीच खरीप हंगामात मोठे नुकसान सोसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा रब्बी हंगामही हातचा जातो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
अद्याप शेतातच पीक
दरवर्षी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात भातकापणी संपवून शेतकरी रब्बी हंगामाची सुरुवात करतात. या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत पाऊस सुरू असल्याने पीक शेतातच तसेच पाणी साठून असल्याने रब्बी हंगाम अडचणीत आला आहे.
खरीप हंगामात भातशेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतात मोठ्या प्रमाणात पाणी साठून आहे. नोव्हेंबर उगवला तरी पाऊस सुरू असल्याने रब्बी हंगामात कडधान्य कशी पेरणी करायची?
- मानिक सांबरे, शेतकरी, ओंदे
