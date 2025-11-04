घाटमाथ्यावरून उरणपर्यंतची पायपीट
पश्चिम महाराष्ट्रातील मेंढपाळ चारा-पाण्यासाठी दाखल
उरण, ता. ४ (वार्ताहर) ः पश्चिम महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यावरील मेंढपाळ उरण तालुक्याच्या पूर्व भागात दाखल झाले आहेत. मेंढ्यांचा चारा, पाण्यासाठी शोधात आता मुक्काम करून हिवाळ्यानंतर पुन्हा मूळ गावी परत जाणार आहेत.
पुणे, जेजुरी परिसरातील दुष्काळग्रस्त भागातील मेंढपाळ नोव्हेंबरमध्ये रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात दाखल होतात. यंदा पाऊस उशिरापर्यंत पडत असला तरी मेंढपाळांनी येण्याचा पायंडा कायम ठेवला आहे. उरण तालुक्याच्या चिरनेर, कळंबुसरे, टाकीगाव, विंधणे, मोठी जुई, कोप्रोली, पिरकोन, सारडे, वशेणी आदी गावांच्या परिसरात मेंढपाळ मेंढ्यांसह मुक्काम करीत आहेत. पूर्वी शेतकरी मेंढपाळांना काही धान्य व रोख रक्कम देऊन आपल्या शेतात मेंढ्या बसवत होते. त्या ठिकाणी मेंढपाळ काही दिवस मुक्काम करत. नंतर दुसऱ्या शेतात जात होते, असा त्यांचा दिनक्रम असतो.
-------------------------
भटकंतीची वेळ
घाटमाथ्यावरील दुष्काळी भागात चारा आणि पाण्याची टंचाई असल्याने कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी दरवर्षी उरण परिसरात यावे लागते. या भागात मेंढ्यांना चारा, पाणी मिळते. तसेच शेतात मेंढ्या बसवल्याने शेतकऱ्यांकडून धान्य, पैसेही मिळतात; पण सध्या पावसामुळे मेंढ्यांना शेतात बसवण्यात अडचणी येत आहे. त्यामुळे उपजीविकेसाठी भटकंती करावी लागत आहे.
