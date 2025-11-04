आंबा बागायतदार धास्तावले
मोहोर आला नसल्याने उत्पादन घटणार
श्रीवर्धन, ता. ४ (वार्ताहर)ः अवकाळी पाऊस, वादळी वाऱ्यामुळे श्रीवर्धन तालुक्यातील आंबा पीक घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नोव्हेंबर उजाडला तरी अजून मोहोर येण्यास सुरुवात झाली नसल्याने आंबा बागायतदार धास्तावले आहेत.
श्रीवर्धन तालुक्यात नारळ, रोठा सुपारी खालोखाल आंब्याचे पीक घेतले जाते. कोकणातील डोंगर उताराच्या जमिनी आंबा पिकास उपयुक्त आहेत. तालुक्यात १,९१० हेक्टर क्षेत्रात नव्वद टक्के हापूस, तर १० टक्के पायरी, केसरची लागवड करण्यात आली आहे. दरवर्षी सत्तेचाळीस हजार टन आंब्याचे उत्पादन तालुक्यात होते. साधारणपणे आक्टोबरअखेर किंवा नोव्हेंबरमध्ये मोहोर येण्याची प्रक्रिया सुरू होते. जानेवारीअखेर पीकधारणा सुरू होते, परंतु यंदा अवकाळी पाऊस, ढगाळ वातावरणाने मोहोर येण्यास सुरुवात झालेली नाही.
रोगराईची शक्यता
फेब्रुवारी अथवा मार्चमध्ये मोहोर येण्यास सुरुवात होते, तर फळधारणा साधारण तीन महिन्यांनी म्हणजेच जूनच्या दरम्यान होते. याच दिवसात ढगाळ वातावरण, पावसाला सुरुवात होत असल्याने फळांवर किडी, रोगराई पसरण्याची शक्यता आहे.
पाऊस अद्यापही पडत असल्याने थंडी लांबणार आहे. त्यामुळे मोहोर येण्यास उशीर होणार असल्यामुळे फळधारणा पावसाळी दिवसात होणार आहे. त्यामुळे आंबा पीक धोक्यात आले आहे.
- मंगेश कर्णेकर, आंबा बागायतदार, श्रीवर्धन
