चोरी, फसवणूक करणारा गुन्हेगार जाळ्यात
उल्हासनगर, ता. ४ (वार्ताहर) : उल्हासनगर गुन्हे शाखेच्या अचूक माहिती आणि तत्पर कारवाईमुळे शहरासह बदलापूर, अंबरनाथ आणि विठ्ठलवाडी परिसरात दहापेक्षा अधिक चोरी आणि फसवणूक करणारा गुन्हेगार सिकंदर मुमताज जाफरी (वय ६०) अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला आहे. अनेक वर्षांपासून हातचलाखी आणि फसवणुकीच्या प्रकरणांत गुंतलेला हा आरोपी पोलिसांच्या “मोस्ट वॉन्टेड” यादीतील एक होता.
गुप्त माहिती आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिस उपनिरीक्षक अशोक पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने भिवंडीतील सलाउद्दीन स्कूल परिसरात सापळा रचून आरोपीला अटक केली. या कारवाईत आरोपीकडून तब्बल ६.५० लाख रुपये किमतीचे ६५ ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि एक लाख रुपये किमतीची दुचाकी असा एकूण ७.५० लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला. प्राथमिक चौकशीत आरोपीने उल्हासनगर, बदलापूर, अंबरनाथ, हिललाईन, विठ्ठलवाडी आणि कल्याण रेल्वे पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत घडलेल्या दहा चोरी आणि ठगीच्या गुन्ह्यांची कबुली दिली आहे. तो ओळखीचा भासवून नागरिकांचा विश्वास संपादन करीत असे आणि संधी मिळताच हातचलाखीने दागिने, रोकड किंवा मोबाईल लांबवत असे. या कारवाईमुळे अनेक प्रलंबित गुन्ह्यांचा उलगडा झाला आहे. पोलिसांनी आरोपीच्या इतर दोन साथीदारांच्या शोधाला वेग दिला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली उल्हासनगर गुन्हे शाखेची ही संपूर्ण मोहीम पार पडली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.