तटकरे यांच्यावर आमदार थोरवे यांची तीव्र टीका
हरिश्चंद्र निरगुडा यांचा शेकडो कार्यकर्त्यांसह शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश
कर्जत, ता. ४ (बातमीदार) ः कर्जत तालुक्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, राष्ट्रवादीचे आदिवासी समाजाचा चेहरा मानले जाणारे आणि कळंब जिल्हा परिषद वॉर्डात संघटन उभारणारे माजी सरपंच हरिश्चंद्र निरगुडा यांनी शेकडो कार्यकर्त्यांसह शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. बाळासाहेब भवन पक्ष कार्यालयात ३ नोव्हेंबर रोजी आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या हस्ते हा प्रवेश सोहळा पार पडला.
या वेळी आमदार थोरवे यांनी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्यावर जोरदार प्रहार केला. राज्यात महायुतीची सत्ता असताना, येथे राष्ट्रवादी आणि ठाकरे गटाशी दळभद्री युती करून तटकरे महायुतीशी बेइमानी करीत आहेत. विधानसभेत अपक्षाला पाठिंबा देऊन नंतर पुन्हा त्यालाच पक्षात घेऊन जिल्हाध्यक्ष केले, अशी टीका घारे यांचे नाव न घेता केली. रायगड जिल्ह्यात तटकरे यांची बेइमानी चालणार नाही. राष्ट्रवादी उबाठा युतीच्या बैठकीबाबत तटकरे दिवाळीची भेट होती, असे सांगून खोटे बोलतात. जर हिंमत असेल तर स्पष्ट जाहीर करा, की तुम्ही उबाठासोबत आहात. आम्ही तुम्हाला चारी मुंड्या चीत करू, असा इशारा थोरवे यांनी दिला. तसेच हरिश्चंद्र निरगुडा यांनी पक्षासाठी प्रामाणिक काम केले. त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे कळंब जिल्हा परिषदेसाठी शिवसेनेतून त्यांची उमेदवारी जाहीर करीत आहोत. निरगुडा यांच्या प्रवेशामुळे येथे पक्ष अधिक मजबूत होणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. जिल्हाप्रमुख संतोष भोईर आजही आमच्यासोबत ठाम असल्याचे वक्तव्य त्यांनी आवर्जून केले. कार्यक्रमात राष्ट्रवादी पक्षाला दलालांचा पक्ष, असा उल्लेख करीत शिवसेना शिंदे गटाने कळंब विभागात जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले.
