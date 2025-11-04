१,५०० कोटींचे प्रकल्प लोकार्पणासाठी सज्ज
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेची जय्यत तयारी
वाशी, ता. ४ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांसाठी पालिका प्रशासनांकडून प्रभागरचना करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. निवडणुकांची घोषणा झाली असून, नवी मुंबई महापालिका जवळपास १,५०० कोटींच्या प्रकल्पांच्या लोकार्पणासाठी सज्ज झाली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगांच्या सूचनेनुसार महापालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून, प्रभागरचना करण्याचे काम पालिकेकडून करण्यात येत आहे. डिसेंबरमध्ये निवडणूक होणार असल्याने इच्छुक उमदेवारांनी एकीकडे कंबर कसली आहे, तर दुसरीकडे पालिका निवडणुका लागण्याआधी पालिकेची प्रगतिपथावर असणाऱ्या १५०० कोटींची विकासकामे पूर्ण करून त्यांचे लोकार्पण केले जाणार आहे. यासाठी मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वेळ पालिकेकडून मागण्यात आल्याची खात्रीशीर माहिती आहे, तर दुसरीकडे निवडणुकांसाठी गुडघ्याला बांशिग बाधलेले इच्छुक उमेदवार स्वघोषित प्रभागांमध्ये विविध विकासकामांची उद्घाटने, लोकार्पण करत आहेत.
‘या’ कामांचा समावेश
नेरूळ येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे उद्घाटन, अमृत २ अंतर्गत पाणीपुरवठा स्काडा प्रकल्प, कोपरखैरणे येथील धारण तलाव पुनरऊज्जीवन, वाशी बस डेपो, तुर्भे, दिघा येथील पाण्याच्या टाकी, जुईनगर येथील पशुवैद्यकीय रुगणालयाचे लोकार्पण होणार आहे.
़़़निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी लाखोंच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण केले जात आहे. ही लोकशाहीची थट्टा आहे. आचारसंहितेपूर्वी सत्ताधाऱ्यांना प्रचाराची संधी मिळावी, म्हणूनच हा प्रकार सुरू आहे. पण या कामांचा दर्जा पाहणे, तितकेच गरजेचे आहे.
- नीलेश बाणखेले, पदाधिकारी, मनसे
सत्ताधाऱ्यांना निवडणुका आल्या विकासकामे आठवतात. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकी आधी अशाच पद्धतीने उद्घाटन करण्यात आली. आताही त्याच पद्धतीने अनेक प्रकल्प अपूर्ण असताना सुरू केली जाणार आहेत.
- प्रवीण म्हात्रे, जिल्हाध्यक्ष, ठाकरे गट
