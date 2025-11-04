दागिने चोर ४० दिवसानंतरही फरार
दागिने चोर ४० दिवसांनंतरही फरार
कामोठे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तक्रारदाराचा आक्षेप
नवीन पनवेल, ता. ४ (बातमीदार)ः कामोठे सेक्टर ३५ येथील सोसायटीमधून १९ तोळ्यांच्या दागिने चोरीला ४० दिवसांचा कालावधी लोटला तरी आरोपींना अटक करण्यात कामोठे पोलिसांना अपयश आले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण गुन्हे शाखेकडे देण्याची मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
कामोठे सेक्टर ३५ मधील प्रतीक जेम्स सोसायटीमधील सविता म्हसकर यांच्या घरातून १६ सप्टेंबर रोजी तब्बल २२२.३५ ग्रॅम म्हणजे १९ तोळे वजनाच्या ११ लाख ८० हजार रुपये किमतीच्या दागिन्यांची चोरी झाली होती. याप्रकरणी कामोठे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विमल बिडवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू केला आहे. पण ४० दिवस लोटले तरी या प्रकरणात चोरांना पकडण्यात पोलिसांना अपयश आले. त्यामुळे तक्रारदार सविता म्हसकर यांनी नाराजी व्यक्त करताना हा तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे चोरांनी एकाच ठिकाणी असलेल्या दागिन्यांवर डल्ला मारला आहे. दरम्यान, घरातील इतर दागिने जैसे थे असल्याने माहितीतील व्यक्तीनेच चोरी केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
-----------------------------
कामोठेतील प्रतीक जेम्स सोसायटीतील दागिने चोरीबाबत तपास सुरू आहे. सीसीटीव्ही, तांत्रिक तपासाच्या आधारे आरोपीला अटक केली जाईल.
- विमल बिडवे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, कामोठे
