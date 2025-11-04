दुबार मतदान झालंय हे भाजपाने अखेर मान्य केले
दुबार मतदानावरून मनसेची भाजपवर टीका
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ४ ः मतदार याद्यांमधील घोळ, दुबार नोंदी आणि मतचोरीच्या आरोपांवरून आता भाजपच्याच भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. भाजप नेते आशीष शेलार यांच्या वक्तव्यामुळे दुबार मतदारांचा मुद्दा भाजपला माहीत होता, असे अप्रत्यक्षरीत्या मान्य केल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.
अलीकडेच मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत शेलार यांनी महाविकास आघाडी आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांबाबत दुबार मतदारांच्या तक्रारींचा उल्लेख केला होता. याच वक्तव्यावरून विरोधकांनी भाजपला लक्ष्य केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मनसेकडून भाजपच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. भ्रष्टाचारावर बोट ठेवलं की भाजप चिडतो, कारण जिथे बोट ठेवतो, तिथे भाजपच सापडतो. जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर न देता दिशाभूल करायची ही त्यांची सवय झाली आहे, अशी टीका मनसे नेते राजू पाटील यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
राजकीय निरीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, दुबार मतदारांचा मुद्दा ठाणे आणि कल्याणमधील आगामी निवडणुकांमध्ये निर्णायक ठरू शकतो. नागरिक आणि विविध पक्षांच्या नेत्यांकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.