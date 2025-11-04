एकाच भागात लागोपाठ चार दुकाने फोडली
एकाच भागात लागोपाठ चार दुकाने फोडली
दुकानदारांसह व्यापाऱ्यांमध्ये घबराट
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ४ ः डोंबिवली पूर्वेकडील परिसरात एकाच रात्रीत चार दुकाने फोडून चोरट्यांनी पोलिसांना खुले आव्हानच दिले आहे. यामुळे पोलिसांचा जरब कमी झाल्याचे हे द्योतक असल्याच्या प्रतिक्रिया दुकानदारांसह व्यापाऱ्यांमधून उमटत आहेत. चोरट्यांचा हा कारनामा झेरॉक्स दुकानातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, डोंबिवली पोलिस नक्की काय करतात, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पूजा साहित्याची विक्री करणारे प्रशांत खाडे (वय ५०) यांनी याप्रकरणी रामनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. यानुसार पोलिसांनी अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. प्रशांत खाडे यांच्या मालकीचे छेडा रोडला कुवर बाग सोसायटीच्या तळमजल्यावर श्री गणेश सुंगधी भंडार व झेरॉक्स सेंटर आहे. शनिवारी (ता. १) दुकानाचे शटर उचकटून चोरट्यांनी तीन हजार ५०० रुपयांची रोकड चोरून नेली. याच दुकानाशेजारी ल. कृ. पारेकर गुरुजींचे दुकान फोडले, मात्र चोरट्यांचा हाती काहीच लागले नाही. दिनेशकुमार चौधरी (वय ३९) यांच्या मालकीचे न्यू शुगर मार्केट नावाचे किराणाचे दुकान आहे. या दुकानाचे लोखंडी शटर तोडण्याचा प्रयत्न चोरट्यांनी केला, तर संतोष साळे (वय ३८) यांचे करिअर इन्फोटेक नावाचे कॉम्प्युटर क्लासेस आहे. त्यांच्या क्लासेसचे लोखंडी शटर अर्धे उघडून चोरट्यांनी दोन हजारांची रोकड चोरून नेली. हा सर्व प्रकार रविवारी (ता. २) सकाळी उघडकीस आल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ माजली होती. डोंबिवलीमधील पोलिस नक्की काय करतात, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थिती केला जात आहे. दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळांचा पंचनामा केला असून, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या आधारे तपास सुरू केला आहे.
ग्रामीण भागातील सुपर मार्केट साफ
काटई-बदलापूर येथील खोणी फाट्यावर पटेल आर मार्ट सुपर मार्केट आहे. या दुकानातील मॅनेजर चेतन भोईर (वय ४०) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार मानपाडा पोलिसांनी अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. शनिवारी रात्री सव्वादहा वाजता चेतन भोईर हे दुकान बंद करून घरी गेले. सोमवारी (ता. ३) सकाळी जेव्हा दुकान उघडले असता दुकानातील सामान अस्ताव्यस्त आढळून आले. या दुकानाच्या पाठीमागील बाजूस असलेल्या टॉयलेटच्या खिडकीची लोखंडी ग्रील तुटलेली दिसून आली. त्यानंतर चोरट्यांनी आतमध्ये प्रवेश करून रोख रकमेसह अन्य साहित्य मिळून एक लाख २८ हजार १५३ रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला. मानपाडा पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप गोरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून उपलब्ध सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून तपास सुरू केला आहे.
