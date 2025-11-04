महिला आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मार्गदर्शन शिबिर
महिला आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मार्गदर्शन शिबिर
कल्याण, ता. ४ (बातमीदार) ः साद बहुउद्देशीय संस्था आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सहकार्याने आयोजित मुद्रा लोन, महिला बचत गट व व्यक्तिगत खाते उघडण्यासंबंधी मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन विठ्ठलवाडीतील सावरकर चौक येथील रत्नसागर बुद्ध विहारात करण्यात आले होते. या शिबिराला परिसरातील महिलांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली.
शिबिरादरम्यान स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थितांना मुद्रा लोन योजनेचे फायदे, खाते उघडण्याची प्रक्रिया आणि महिला बचत गट खात्यांची महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. विशेषतः स्वयंरोजगारासाठी प्रयत्नशील महिलांसाठी या योजनांचा कसा लाभ घेता येईल, याबाबत त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. महिलांमध्ये आर्थिक साक्षरतेबाबत जागृती निर्माण करण्याच्या दृष्टीने या उपक्रमाचे महत्त्व विशेष अधोरेखित झाले. बहुउद्देशीय संस्थेच्या या प्रयत्नामुळे महिलांना कर्ज योजनांचा लाभ घेण्यासह स्वतःच्या उद्योगवृद्धीसाठी आर्थिक सहाय्य मिळवण्यासाठी मदत होणार आहे.
