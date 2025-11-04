राजिप कर्मचारी, अधिकाऱ्यांसाठी डिजिटल हजेरी सक्तीची
राजिप कर्मचारी, अधिकाऱ्यांसाठी डिजिटल हजेरी सक्तीची
‘आधार बीएएस ॲप’द्वारे नोंद; कार्यालयात शिस्तबद्धता वाढणार
अलिबाग, ता. ४ (वार्ताहर) : रायगड जिल्हा परिषदेने प्रशासनात पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्हा परिषदेतील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आता डिजिटल हजेरी बंधनकारक करण्यात आली असून, यासाठी ‘आधार बीएएस (बायोमेट्रिक अटेंडन्स सिस्टीम)’ या विशेष मोबाईल ॲपचा वापर सुरू करण्यात आला आहे.
या उपक्रमामुळे प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याच्या कार्यालयात येण्याची आणि जाण्याची वेळ मोबाईल ॲपद्वारे नोंदवली जाईल. संबंधित व्यक्तीने कार्यालयात आल्यावर मोबाईलवरील कॅमेराद्वारे चेहऱ्याची ओळख पटवावी लागेल. त्या क्षणी येण्याची वेळ आपोआप नोंदवली जाते, तसेच कार्यालयातून बाहेर पडताना पुन्हा त्याच पद्धतीने ‘आऊट’ची नोंद घेतली जाते.
या डिजिटल व्यवस्थेमुळे अधिकारी कार्यालयात नसतात, आदी वारंवार होणाऱ्या तक्रारी थांबतील, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. या ॲपचा उपयोग केवळ जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या १५० मीटर परिसरातच करता येणार आहे, त्यामुळे कर्मचारी किंवा अधिकारी कार्यालयाबाहेरून हजेरी लावू शकणार नाहीत. परिणामी उशिरा येणारे आणि वेळेपूर्वी जाणारे अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर अंकुश बसेल.
जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) जालिंदर पठारे यांनी सांगितले की, या ॲपद्वारे सध्या सुमारे ३५० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची डिजिटल हजेरी नोंदवली जाते. तसेच प्राथमिक टप्प्यात अलिबाग, पेण आणि मुरूड पंचायत समित्यांमध्येही हा प्रयोग सुरू करण्यात आला आहे. ग्रामीण विकासाच्या अनेक योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या रायगड जिल्हा परिषदेचा हा उपक्रम प्रशासकीय कार्यक्षमतेकडे एक महत्त्वपूर्ण डिजिटल पाऊल ठरत आहे. भविष्यात सर्व विभाग आणि तालुक्यांमध्ये ही प्रणाली लागू करण्याचा विचार असल्याचे प्रशासनाकडून संकेत देण्यात आले आहेत.
