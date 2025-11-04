संत रोहिदास महाराजांच्या पुतळ्याचा विसर!
पुलाच्या नूतनीकरणासाठी हटवला; धारावीत नाराजी
धारावी, ता. ४ (बातमीदार) : सायनकडून धारावीच्या दिशेला जाणाऱ्या रस्त्याचे काही वर्षांपूर्वी ‘संत रोहिदास मार्ग’ असे नामकरण करण्यात आले होते. तसेच सायन स्थानकासमोरील चौकात संत रोहिदास महाराजांचा पुतळा (शिल्प) बसवण्यात आला होता. स्थानकासमोरील वाहतूक पुलाच्या नूतनीकरणासाठी तो पुतळा चार महिन्यांपूर्वी अचानक हटवण्यात आला. मात्र पुतळा पुन्हा बसवण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने धारावीतील सामाजिक संस्था, संघटनांकडून नाराजीचा सूर उमटत आहे.
संत रोहिदास सेवा मंडळ व अन्य संघटनांनी पुतळा हटवलेल्या जागेवर गणेश खाडे यांच्या नेतृत्वाखाली निषेध नोंदवला होता. त्यानंतर शिल्प उभारलेल्या संघटनेने लवकरच नव्याने काळा किल्ला येथे रस्त्यावर शिल्प उभारण्याची घोषणा केली होती. त्याची सुरुवात महिनाभरापूर्वी सुरू करण्यात आली होती. शिल्प बसवण्याचा चौथरा उभारला गेला आहे, मात्र पुढील काम रखडले आहे.
धारावीत मोठ्या संख्येने गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्मकार समाज वास्तव्य करीत आहे. सायन स्थानकासमोर हे शिल्प काही वर्षांपूर्वी उभारण्यात आले होते. मात्र स्थानकासमोरील वाहतूक पुलाच्या नूतनीकरणासाठी हे शिल्प हलवण्यात आले होते. त्यानंतर श्री संत रविदास चर्मकार युवा महासंघ फाउंडेशन या संघटनेने हे शिल्प काळा किल्ला येथील सिद्धिविनायक सोसायटीसमोरील रस्त्यावर उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला.
लवकरात लवकर शिल्प उभारले जाणार असल्याची माहिती श्री संत रविदास चर्मकार युवा महासंघ फाउंडेशनचे मुंबई अध्यक्ष राज शाहाजीराव साळुंके यांनी दिली. ते शिल्प एका खासगी संस्थेने उभारले होते. आम्ही शिल्प बसवण्यास परवानगी दिलेली नाही, अशी प्रतिक्रिया मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे कनिष्ठ अभियंता भावेश गायकर यांनी दिली.
