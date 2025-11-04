सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर
मुलांमधील असंसर्गजन्य आजार रोखण्यासाठी ‘एसओपी’
सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांची माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : राज्यातील जनतेचे आरोग्य सृदृढ राहावे आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी राज्य शासन सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात अनेक उपक्रम राबवत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुलांमधील असंसर्गजन्य आजार रोखण्यासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना (एसओपी) तयार करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले. ‘मुलांमधील असंसर्गजन्य आजार एक वाढती समस्या’ याविषयी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि ‘युनिसेफ’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना सोमवारी (ता. ३) त्या बोलत होत्या.
मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, की सृदृढ बालके आपल्या देशाचे भविष्य असून, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे उज्ज्वल भविष्यासाठी गुंतवणूक करणे आहे. मुलांमधील असंसर्गजन्य आजार याविषयी अधिक व्यापक जनजागृती होण्यासाठी अधिवेशन काळात विधिमंडळ सदस्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित केली जाईल. राज्याचा आरोग्य विभाग व युनिसेफ यांच्यामार्फत आरोग्यदायी बालपण ही संकल्पना राबवण्यात येणार असून, यामध्ये लोकप्रतिनिधींचा सहभाग व पुढाकार महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. दरम्यान, किशोरवयीन मुलांमध्ये अस्थमा, लठ्ठपणा, मधुमेह वाढत आहे, असे सांगून डॉ. मृदला फडके म्हणाल्या, की असंसर्गजन्य आजारांबाबत व्यापक जनजागृती करणे आवश्यक आहे. असंसर्गजन्य आजारांत किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आधुनिक जीवनशैली, बदलती आहार पद्धती आणि शारीरिक निष्क्रियतेमुळे मुलांमध्ये लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मानसिक ताणतणाव यासारखे असंसर्गजन्य आजार वाढत आहेत. शाळांमध्ये नियमित आरोग्य तपासणी शिबिरे, तंदुरुस्त बालपण मोहीम आयोजन, पौष्टिक आहार आणि शारीरिक क्रियाशीलतेबाबत जनजागृती आणि मुलांच्या मानसिक आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे.
- मेघना साकोरे-बोर्डीकर, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री
