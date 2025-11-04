स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत तरुणाईची चुरस
वज्रेश्वरी, ता. ४ (बातमीदार) : ठाणे जिल्हा परिषद व भिवंडी पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होत असताना यंदा अनुसूचित जमातींसाठी मोठ्या प्रमाणात आरक्षण जाहीर झाले आहे. या आरक्षणामुळे आदिवासी समाजातील नवतरुणांमध्ये अभूतपूर्व चुरस निर्माण झाली आहे.
काही वर्षांपासून समाजसेवेच्या माध्यमातून गावोगावात ओळख निर्माण करणारे आणि सामाजिक कामांमुळे प्रतिष्ठा मिळवलेले अनेक तरुण आता राजकारणात प्रवेश करण्यास उत्सुक झाले आहेत. त्यामुळे भिवंडी तालुक्यातील गणेशपुरीसह ग्रामीण भागात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विविध राजकीय पक्षांकडून संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी आणि पडताळणी सुरू आहे. तिकिटासाठी तरुण उमेदवार नेत्यांशी सातत्याने संपर्क साधत आहेत.
राजकीय तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, यंदाची निवडणूक ही तरुणाईच्या नेतृत्वाचा उदय घडवणारी ठरेल, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नवे, ऊर्जावान चेहरे पुढे येतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
लोकप्रिय नवतरुण
निवडणुकीच्या माध्यमातून गावपातळीवरील विकासकामांत प्रत्यक्ष सहभाग मिळेल, या हेतूने तरुण वर्ग सक्रियपणे पुढे येत आहे. या नवतरुणांपैकी अनेक जण स्थानिक पातळीवर लोकप्रिय असून, त्यांच्यामागे विश्वासू मतदारवर्ग उभा आहे. समाजसेवा, प्रतिष्ठा आणि आर्थिक बळ यांचा मिलाफ असल्याने या उमेदवारांना पक्षांतर्गत उमेदवारीची संधी मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष
राजकीय जाणकारांच्या मते, यंदाच्या निवडणुकीत पारंपरिक नेत्यांपेक्षा नव्या पिढीच्या उमेदवारांचा प्रभाव अधिक जाणवेल. जनतेशी नाते जपणाऱ्या या तरुणांकडे मतदारांचा कल वाढत आहे. तथापि, या स्पर्धेमुळे पक्षांतील जुन्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक वर्षे पक्षासाठी मेहनत घेणाऱ्यांना तिकिट न मिळण्याची शक्यता असल्याने त्यांच्यात नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.
