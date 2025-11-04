अलिबाग-रोहा मार्ग जीवघेणा
२३ पुलांचे काम तातडीने करावे लागणार
अल्ताफ चोरडेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
रोहा, ता. ४ ः अलिबाग-रोहा रस्त्यावरील वढाव ते खानावदरम्यानचा पूल कोसळल्याने मार्गाची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. या मार्गाचे काम गुजरातच्या कंत्राटदाराने अर्धवट सोडल्याने अपूर्ण आहे. यासाठी राजकीय नाट्य जबाबदार असून हा रस्ता जीवघेणा ठरण्याची शक्यता आहे.
अलिबाग-रोहा मार्गावरील नांगरवाडी येथील पूल गणेशोत्सवापूर्वी खचला होता. तेव्हापासून अलिबाग-रोहा मार्गावरील एसटी वाहतूक बंद आहे. अशातच या मार्गावरील जवळपास २३ पूल कधीही कोसळण्याच्या स्थितीत आहेत. तर मध्यम आकाराच्या दोन पुलांचे काम नव्याने करावे लागणार आहे; मात्र या महामार्गाचे केलेल्या कामाचे पैसे राज्य सरकारने दिले नसल्याने कंत्राटदार शिल्लक राहिलेले काम करण्यास तयार नसल्याने हा मार्ग चालू कसा ठेवायचा, हा प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर पडला आहे.
उद्योगांच्या दृष्टीने महत्त्व
अलिबाग-रोहा रस्त्यासाठी १७७ कोटी रुपये निधी मंजूर झाला. हॅमअंतर्गत मंजूर झालेल्या अलिबाग-रोहा रस्त्याचे काम गुजरातमधील मेसर्स जेआरए अलिबाग रस्ता प्रकल्प प्रा.लि. या ठेकेदार एजन्सीला देण्यात आलेला आहे. याअंतर्गत अलिबाग- रोहा- साई ८५ किलोमीटरचा दुपदरी मार्ग करण्यात येणार आहे. तर औद्योगिकीकरणाला चालना देणारा हा मार्ग दिघी बंदरापर्यंत असणार आहे.
मंत्री, आमदारांची चमकोगिरी
अलिबाग-रोहा रस्ता रायगड जिल्ह्यातील महत्त्वाचा मार्ग आहे. अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील पर्यटनस्थळांना रोहा-मुंबई महामार्गाशी जोडतो. गेल्या १०-१२ वर्षांत या रस्त्याच्या कामाची सुरुवात अनेकदा झाली; पण प्रत्येक वेळी फक्त नारळ फोडण्यापूर्वीचे मंत्र्यांपासून आमदारांनी चमकोगिरी केली. एका नेत्याने तर स्वखर्चाने रस्ता बांधून देईन, असा जुमला मारला होता; पण राजकीय स्वार्थासाठी घोषणा असल्याने प्रत्यक्ष काम कागदावरच राहिले.
१०० कोटींची देयके वाटप
- २०२१ मध्ये गुजरातमधील अग्रवाल नावाच्या कंत्राटदाराच्या मेसर्स जेआरए अलिबाग रस्ता प्रकल्प प्रा.लि. या कंपनीला जीएसटी वगळून १७७ कोटींचे टेंडरचे काम देण्यात आले. तेव्हापासून काम सुरू झाल्याचा दावा केला गेला; पण प्रत्यक्षात फक्त काही भागांचे काम झाले.
- बांधकाम विभागाच्या माहितीनुसार ४५ टक्के काम अपूर्ण आहे. तरीही राजकीय दबाबातून १०० कोटी रुपयांची बिले कंत्राटदाराला दिली गेली आहेत. मूळ अग्रवाल नावाच्या कंत्राटदार कंपनीमध्ये भाजपच्या काही नेत्यांना उपकंत्राट देण्यात आले होते.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत रस्त्याची पाहणी केली. नांगरवाडी येथे गणेशोत्सवादरम्यान पूल खचल्याने एसटी बस बंद आहेत. या मार्गावरून हजारो प्रवासी दररोज प्रवास करीत असतात. ही रहदारी सुरू ठेवून काम सुरू करणे कठीण जाणार आहे. त्यामुळे काही काळासाठी हा रस्ता बंद केला आहे.
- राजीव डोंगरे, उपअभियंता अलिबाग वर्ग-१
अलिबाग-रोहा कामाचे स्वरूप
- कामाची लांबी - ८५/६३० किलोमीटर
- निविदा रक्कम - १७७.७८ कोटी
- कामाचा कालावधी - २४ महिने
- निविदा प्रसिद्ध - मार्च २०२१
