एन एच एम कर्मचारी समायोजनाची घोषणा हवेतच विरली

एनएचएम कर्मचारी समायोजनाची घोषणा हवेतच विरली
जव्हार, ता. ५ (बातमीदार) ः पालघर जिल्ह्यात आरोग्यसेवा पुरविणे हे आरोग्य कर्मचारी आणि एनएचएम कर्मचारी यांच्यासाठी आव्हानात्मक असते. एनएचएममधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांएवढेच काम करावे लागते; मात्र या कामातून मिळणारे मानधन अत्यल्प असून अनेकदा राज्य सरकारकडे मागण्यांसाठी आंदोलने केली आहेत; मात्र एनएचएम कर्मचाऱ्यांची समायोजनाची घोषणाही हवेतच विरली असल्याची शंकाही कर्मचाऱ्यांना येऊ लागली आहे.
सेवेत १० वर्षे झालेल्या एनएचएम कर्मचाऱ्यांचे सरकारी सेवेत समायोजनासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मार्च २०२४ मध्ये आदेश दिला; परंतु १९ महिने उलटूनही एकाही कर्मचाऱ्याचे सेवेत समायोजन केलेले नाही; परंतु नियमित पदभरती प्रक्रिया सुरूच आहे. समायोजन प्रक्रियेमध्ये यंत्रणेचा थंड प्रतिसाद म्हणजे परीक्षा घेणारी कंपनी आणि समायोजन करणारी यंत्रणा यामध्ये आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप संघटना करत आहे. आरोग्य आयुक्त अधिकाऱ्यांना कधीही जाब विचारत नाहीत. उलट कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तंबी दिली जाते.
एनएचएम कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष न देता फक्त साधनसामग्री खरेदी, विविध ॲप खरेदीकडे लक्ष देत आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या पदनामात बदल करून डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व डेटा एन्ट्री सुपरवायझर करण्याकडे लक्ष आहे; मात्र १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा दिलेल्या कंत्राटी एनएचएम कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होण्यास विलंब होत आहे.
- सागर चव्हाण, सचिव, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महासंघ
