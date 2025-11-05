नवली उड्डाण पुलाचा उतरण वळसा सदोष
नवली उड्डाणपुलावरील उतरण धोकादायक
पालघर, ता. ५ ः पालघर पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणाऱ्या नवली उड्डाणपुलावरून नुकतीच हलकी वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे; परंतु पुलाच्या उतरणीकडे असलेले वळण धोकादायक ठरत आहेत. यामुळे दररोज चार ते पाच दुचाकी घसरून अपघात होत असल्याच्या घटना घडत आहेत.
नवली उड्डाणपूल हा रेल्वे क्रॉसिंग क्रमांक ४६ वर उभारला आहे. हा पूल सुरू होत नसल्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. अखेर महिन्याभरापूर्वी वाहतुकीच्या दृष्टीने हा पूल पूर्ण केला आणि २७ सप्टेंबरदरम्यान हलकी वाहतूक सुरू केली गेली. नवली पूर्व भागातून सुरू होणाऱ्या या उड्डाणपुलाच्या पश्चिमेकडील रस्ता लोकमान्यनगर भागातील पोलिस कॉलनीच्या पलीकडे जुन्या रस्त्याला जोडला जात आहे. पश्चिमेला पूल संपण्याच्या ठिकाणी मातीसदृश खडी पसरलेली आहेत. पुलाच्या उतरणीवरून वळण घेऊन रेल्वेस्थानकाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना या खडीमुळे वाहन चालविताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. परिणामी, दिवसाला चार ते पाच दुचाकी घसरण्याचे प्रकार घडत आहेत. याच मार्गावरून शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. तत्काळ उपाययोजना करून अपघाताचा धोका कमी करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
