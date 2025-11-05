आठ वर्षांत सव्वादोन लाख मतदारांमध्ये वाढ
भाईंदर, ता. ५ (बातमीदार) ः मिरा-भाईंदर शहरात गेल्या आठ वर्षांत तब्बल सव्वादोन लाख मतदारांची वाढ झाली आहे. २०१७ मध्ये महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी पाच लाख ९३ हजार ३३६ मतदार होते, तर आगामी निवडणुकीसाठी आठ लाख १९ हजार १४४ मतदारांची नोंद झाली आहे.
जानेवारीतील महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनाकडून तयारी सुरू करण्यात आली आहे. मिरा-भाईंदरमध्ये २४ प्रभागांनुसार मतदारयाद्या तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी १ जुलैची मतदार यादी अंतिम धरण्यात आली आहे. शहरात मिरा-भाईंदर विधानसभा मतदारसंघ (१४५) पूर्ण, तर ओवळा-माजिवडा मतदारसंघाचा (१४६) अर्धा भाग येतो. या दोन्ही मतदारसंघाच्या मतदार याद्या एकत्रित करून प्रभागनिहाय स्वतंत्र याद्या तयार करण्यात येत आहेत.
मिरा-भाईंदर शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे आठ वर्षांत मतदारांच्या संख्येत तब्बल दोन लाख २५ हजार ८०८ ने वाढ झाली आहे. मतदारांमधील सर्वाधिक वाढ गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान झाली होती. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मिरा-भाईंदर विधानसभा मतदारसंघात सुमारे ६० हजारांच्या आसपास, तर ओवळा-माजिवडा मतदारसंघाच्या मिरा-भाईंदर क्षेत्रात सुमारे ३० ते ३५ हजार मतदार वाढले होते. लोकसभा निवडणुकीत अनेक मतदारांची नावे याद्यांतून गायब झाल्याच्या तक्रारी करण्यात येत होत्या. त्यानंतर राजकीय पक्षांनी मतदारांकडून नव्याने अर्ज भरून घेतले होते. परिणामी, विधानसभा निवडणुकीआधी जवळपास एक लाख मतदारांची वाढ झाली. या अचानक वाढीवर काँग्रेसकडून टीका करण्यात येत आहे. त्यात मोठ्या संख्येने दुबार अथवा तिबार नावे असल्याचा आक्षेप घेण्यात येत आहे.
डिसेंबरमध्ये अंतिम मतदार याद्या
१४ नोव्हेंबरला मिरा-भाईंदरमधील मतदार याद्यांचा प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे व त्यावर हरकती, सूचना मागविण्यात येणार आहेत. २२ नोव्हेंबरपर्यंत या हरकती व सूचना नोंदविण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर या हरकती व सूचनांवर निर्णय ६ डिसेंबरला अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.
