पालिका रुग्णालयात मायेची ऊब
खासगीतील अवाढव्य खर्चांमुळे प्रसूतीसाठी पसंती
तुर्भे, ता. ५ (बातमीदार) : नवी मुंबई शहरात महापालिका रुग्णालयांमध्ये दरवर्षी हजारो महिलांच्या प्रसूती होत आहेत. शहरातील खासगी रुग्णालयाचा खर्च हा लाखाच्या घरात जात असल्याने पालिका रुग्णालयात मात्र ही सुविधा मोफत दिली जात असल्याने सर्वसामान्य रुग्णांकडून पसंती मिळत आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या नागरी आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून गरोदर महिलांना पहिल्या महिन्यापासून मोफत उपचार तसेच विविध तपासण्या केल्या जातात. त्यानंतर त्यांना अन्य महापालिका रुग्णालयात उपचारांसाठी पाठवले जाते. शहरातील सर्व विभागांतील आरोग्यसेवेचा लाभ घेता यावा, यासाठी वाशी, ऐरोली, नेरूळ येथे सार्वजनिक रुग्णालये, तुर्भे आणि बेलापूर येथे माता बाल रुग्णालये, तसेच शहरात २३ ठिकाणी नागरी आरोग्य केंद्रांची निर्मिती केली आहे. या रुग्णालयांमध्ये शहरातील झोपडपट्टी, गावगावठाण, तसेच कॉलनीमधील नागरिक विविध आरोग्यसेवांचा लाभ घेतात.
खर्चिक उपचारांपासून सुटका
- खासगी रुग्णालयात प्रसूतिपूर्वी, प्रसूतिनंतरचा खर्च लाखांच्या वर जातो. सर्वच खासगी रुग्णालयात खर्चाचे दरपत्रक ठरवण्यात आलेले आहेत. विना शस्त्रक्रिया प्रसूतिसाठी ७० ते एक लाख, तर सिझरसाठी एक ते दोन लाखांपर्यंतचे पैसे आकारले जातात. जशी सुविधा तशी रक्कम आकारली जाते.
- पालिका रुग्णालयात अशा प्रकारचे दरपत्रक प्रकार नसल्याने रुग्णालयांमध्ये सर्व सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध असतात. शिवाय मोफत प्रसूती केली जाते. त्यामुळे गरोदर महिला तसेच त्यांच्या नातेवाइकांकडून पालिकेच्या रुग्णालयाला अधिक प्राधान्य दिले जात आहे.
रुग्णांची विशेष काळजी
प्राथमिक नागरी आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून गरोदर महिला आणि बालकांची नोंदणी करून विविध लसीकरण केले जाते. विविध आरोग्यसेवाही देण्यात येतात. या केंद्रांमध्ये विविध आरोग्य उपचारासाठी येणाऱ्यांची संख्या मोठी असून, गरोदर माता, बालकांची नोंदणी आणि विविध लसीकरण सत्रे प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून राबविली जातात. पालिका रुग्णालयात आलेल्या गर्भवती महिलांची प्रसूती सामान्य करण्यासाठी डॉक्टरांकडून प्रतीक्षा केली जाते, तर बहुतांश खासगी रुग्णालयांमध्ये सिझर हाच पर्याय निवडला जात असल्याने प्रक्रिया खर्चिक होते.
वर्ष झालेल्या प्रसूती
२०२२ -२३ १०,१६९
२०२३-२४ ११,३९४
२०२४-२५ १०,४४९
२०२५-२६ सप्टेंबर ४,७७०
