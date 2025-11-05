सेपाक टाक्रो आणि आर्म रॅसलिंग यंदाच्या ३६ व्या कला क्रीडा महोत्सवातील
वसई कला-क्रीडा महोत्सवात नव्या खेळांची एंट्री
विरार, ता. ५ (बातमीदार) ः वसई तालुका कला क्रीडा महोत्सवाच्या पूर्वतयारी संदर्भातील बैठक नुकतीच पार पडली. या सभेत कार्याध्यक्ष प्रकाश वनमाळी यांनी यंदाच्या महोत्सवात सेपाक टाक्रो (किक व्हॅालीबॅाल) हाताचा वापर न करता वर्तूळात उभे राहून चेंडू हवेत ठेवण्याचा खेळ आणि आर्म रॅसलिंग (पंजा लढविणे) या स्पर्धांची प्रात्यक्षिके दाखविली जाणार असून, मल्लखांब या खेळाला नवीन स्पर्धा म्हणून अंतर्भूत करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
या स्पर्धेचे प्रवेश अर्ज येत्या सोमवारी (ता. १०) क्रीडा मंडळ, वसई, समाज उन्नती मंडळ, माणिकपूर, श्री गंगा हाउसिंग सो., अंबाडी रोड, बविआ भवन, नालासोपारा (प), केएमपीडी हायस्कूल, नालासोपारा पूर्व, भाऊसाहेब वर्तक सांस्कृतिक भवन, विरार (प) आणि विवा सुपर मार्केट, विरार (प.) इत्यादी ठिकाणी उपलब्ध दिले आहेत. या सभेस उपाध्यक्ष संतोष वळवईकर, संघटक सचिव अनिल वाझ, कला विभागप्रमुख प्रशांत घुमरे, मकरंद सावे, प्रितेश पाटील, राजेश जोशी, मनीष वर्तक, सीमा पाटील, ज्योती धोंडेकर, भूषण राऊत, समीर वसईकर यांसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
