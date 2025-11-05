डोंबिवलीतील शास्त्री नगर रुग्णालयात
शास्त्रीनगर रुग्णालयात पुन्हा गोंधळ
रुग्णाच्या नातेवाइकांकडून डॉक्टरांशी गैरवर्तन
कल्याण, ता. ५ (वार्ताहर) : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात पुन्हा एकदा नातेवाइकांकडून डॉक्टरांशी गैरवर्तनाचा प्रकार समोर आला आहे. आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केलेल्या तरुणावर उपचार करत असताना रुग्णाच्या नातेवाइकांनी महिला डॉक्टरांशी हुज्जत घालत शिवीगाळ केली. या प्रकारानंतर रुग्णालय प्रशासनाने संबंधित नातेवाइकांविरोधात विष्णूनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
डोंबिवली (पूर्व) येथील त्रिमूर्तीनगरमधील महमद हुसेन पावटे (२३) या तरुणाने गळफास लावून आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. त्याला तत्काळ शास्त्रीनगर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी प्रथमोपचार करून पुढील उपचारासाठी मुंबईतील सायन रुग्णालयात हलविण्याचा सल्ला दिला, मात्र ॲम्ब्युलन्समधून रुग्णाला नेत असताना नातेवाइकांनी एकच गर्दी केली. गोंधळ वाढल्याने महिला डॉक्टर घाबरून उतरल्या आणि रुग्णालयात गेल्या. नातेवाइकांनी रुग्णालयातही गोंधळ घातला. या घटनेचा संपूर्ण प्रकार रुग्णालयातील सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाला असून, डॉक्टर संघटनांनी यावर संताप व्यक्त केला आहे.
पोलिसांत तक्रार दाखल करणार
दरम्यान, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. योगेश चौधरी यांनी सांगितले की, रुग्णावर उपचार करून सायन रुग्णालयात नेण्यासाठी रुग्णवाहिका दिली होती, मात्र नातेवाइकांनी गैरवर्तन केले. डॉक्टरांना शिवीगाळ करणाऱ्यांविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात येत आहे.
