कल्याण-डोंबिवलीतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांवर देखरेखीसाठी महापालिकेत समिती गठीत

कल्याण-डोंबिवलीतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांवर देखरेखीसाठी महापालिकेत समिती गठित
कल्याण, ता. ४ (बातमीदार) : रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि संबंधितांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत विशेष समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीकडून पालिकेच्या हद्दीतील रस्त्यांची तपासणी, दुरुस्तीची स्थिती आणि अपघातांवरील भरपाई प्रक्रियेची पाहणी केली जाणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक ती आर्थिक भरपाई देण्यात येईल. महानगरपालिकेच्या दक्षता व गुण नियंत्रण विभागाचे कार्यकारी अभियंता हे या समितीचे संपर्क अधिकारी असतील. नागरिकांनी अशा प्रकारच्या तक्रारींसाठी ce.kdmc@gmail.com या अधिकृत ई-मेलवर संपर्क साधावा, असे आवाहन शहर अभियंता अनिता परदेशी यांनी केले असून, महापालिकेकडून तत्पर आणि पारदर्शक कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सहा लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा आदेश
उच्च न्यायालयाच्या सुमोटो जनहित याचिकेतील आदेशानुसार, रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या प्रकरणांमध्ये सहा लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश आहे. जखमी झालेल्या प्रकरणांमध्ये जखमेच्या गंभीरतेनुसार ५० हजार ते अडीच लाख रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई दिली जाणार असल्याची माहिती आहे.
