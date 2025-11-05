स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचे बिगुल वाजले!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचे बिगुल वाजले!
पेण नगरपालिकेच्या रणधुमाळीला सुरुवात; इच्छुक उमेदवारांची भाऊगर्दी
पेण, ता. ५ (वार्ताहर) ः महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा अखेर बिगुल वाजला आहे. रायगड जिल्ह्यातील पेण नगरपालिकेच्या निवडणुकीतही राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. गेली दोन अडीच वर्षे प्रतीक्षा असलेल्या या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, इच्छुक उमेदवारांची अक्षरशः भाऊगर्दी झाली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबर रोजी निवडणुका जाहीर केल्यानंतर तत्काळ आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यानुसार अर्ज भरण्याची मुदत १० ते १७ नोव्हेंबर, अर्ज छाननी १८ नोव्हेंबर, अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख २१ नोव्हेंबर, अपिलासाठी २५ नोव्हेंबर, मतदान २ डिसेंबर, तर मतमोजणी ३ डिसेंबर रोजी होणार आहे. पेण नगरपालिका ही रायगड जिल्ह्यातील एक महत्त्वाची संस्था मानली जाते. येथील नगराध्यक्षपद यंदा सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले असून, एकूण २४ नगरसेवक निवडून येणार आहेत. त्यामुळे महिला इच्छुकांसह आजी-माजी नगरसेवक आणि नवोदित उमेदवारांनी आमदार रवी पाटील आणि राज्यसभेचे खासदार धैर्यशील पाटील यांच्याकडे उमेदवारी मिळविण्यासाठी मोर्चे वळवले आहेत. दोन्ही नेत्यांकडे उमेदवारांनी आपली ताकद दाखवून देत उमेदवारीसाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. पेण शहरात सध्या राजकीय चर्चा चांगल्याच रंगल्या आहेत. कॉफी शॉपपासून बाजारपेठेपर्यंत एकच चर्चा “या वेळी पेण नगरपालिकेवर कोणाचा झेंडा फडकणार?” मतदारांच्या अपेक्षा, महिला आरक्षण आणि नव्या आघाड्यांचा प्रभाव या सर्व घटकांमुळे पेणची निवडणूक एक ‘हाय व्होल्टेज’ सामना ठरणार आहे.
नवीन आघाडी मैदानात
पेण शहर हे मुंबईच्या हाकेच्या अंतरावर असल्याने विकासाच्या दृष्टीने ते जलद गतीने प्रगती करत आहे. त्यामुळे येथील निवडणूक ही फक्त स्थानिक राजकारणापुरती मर्यादित न राहता, पुढील राजकीय समीकरणांसाठीही दिशादर्शक ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही पक्षांच्या गोटात उमेदवार निवडीची चुरस सुरू झाली असून, येत्या दोन दिवसांत अधिकृत उमेदवारांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, माजी नगराध्यक्ष शिशिर धारकर यांनी स्थापन केलेल्या आम्ही पेणकर विकास आघाडी, या नव्या आघाडीनेही या निवडणुकीत उडी घेतली असून, ते किती जागांवर उमेदवार उभे करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यांच्या आघाडीमुळे सत्ताधारी गट आणि विरोधक दोघांनाही नवीन समीकरणांचा विचार करावा लागणार आहे.
