खालापूर नागरिकांचा नगरपंचायतीवर हल्लाबोल!

खालापूर नागरिकांचा नगर पंचायतीवर हल्लाबोल!
वाढीव घरपट्टीवरून संतप्त; मुख्याधिकारी कोमल कराळेंना विचारला जाब
खालापूर, ता. ५ (बातमीदार) ः खालापूर नगर पंचायतीकडून घरपट्टी करात करण्यात आलेल्या मनमानी वाढीव दरांविरोधात नागरिकांचा संताप अखेर उफाळून आला. नागरिकांनी थेट नगर पंचायत कार्यालयात धडक देत मुख्याधिकारी कोमल कराळे आणि नगराध्यक्षा रोशना मोडवे यांना जाब विचारला.
नगर पंचायतीच्या सत्ताधारी गटाने नगरसेवकांच्या संमतीने घरपट्टीत पाच पट वाढ करणारा ठराव मंजूर केला आहे. ठराव मंजूर करताना काही नगरसेवकांना वाढीचे अचूक स्वरूप माहीतच नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. वाढीचा निर्णय नागरिकांच्या सल्ल्याविना व पारदर्शकतेशिवाय घेतल्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. या वेळी अनेक जबाबदार लोकप्रतिनिधी नागरिकांच्या रोषाचा सामना टाळण्यासाठी गैरहजर राहिल्याचे विशेष लक्षात आले. त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी नगर पंचायतीच्या मुख्याधिकारींच्या सभोवती गर्दी करत प्रश्नांची सरबत्ती केली. मुख्याधिकारी कोमल कराळे यांनी परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला, मात्र संतप्त नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्या अक्षरशः घामाघूम झाल्या. आमची घरे लहान असूनही कर पाच पट वाढवला गेला आहे. हे अन्यायकारक असून, आम्हाला न्याय मिळेपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही, असा इशारा नागरिकांनी दिला. काहींनी तर नगर पंचायतीसमोरच घोषणाबाजी केली. याप्रकरणी नागरिकांनी करवाढीचा ठराव रद्द करण्याची, तसेच पुनःसर्वेक्षण करून वास्तविक आकडेवारीनुसार घरपट्टी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. खालापूर नगर पंचायत क्षेत्रातील या आंदोलनामुळे सत्ताधारी गट आणि प्रशासनावर दबाव वाढला असून, पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाला अधिक राजकीय रंग चढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांचा वापर
नागरिकांनी पुढे आरोप केला की, नगर पंचायतीने शालेय विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून घरांचे सर्वेक्षण करून क्षेत्रफळावर आधारित कर आकारणी केली आहे. या सर्वेक्षणात अनेक त्रुटी असून, ठेकेदाराने मनमानी पद्धतीने मोजमापे केली आहेत. याबाबत अनेक नागरिकांनी वेळोवेळी लेखी आक्षेप नोंदविले, परंतु प्रशासनाकडून कोणतेही पुनःसर्वेक्षण करण्यात आले नाही.
