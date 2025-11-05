अत्याचार प्रकरणात तरुणाला अटक
अत्याचार प्रकरणात तरुणाला अटक
नवी मुंबई, ता. ५ (वार्ताहर) : उलवे भागातील २३ वर्षीय तरुणीने १४ वर्षीय मुलीवर निर्जनस्थळी लैंगिक अत्याचार केला. याप्रकरणी उलवे पोलिसांनी बलात्कारासह पोक्सो कलमानुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
उलवे परिसरात राहणाऱ्या मुलाची नवरात्रीमध्ये पीडितेशी गरबा खेळताना ओळख झाली होती. या ओळखीतून आरोपीने मुलीसोबत मैत्री वाढवली. २८ ऑक्टोबर रोजी दोघेही कारमधून शिवमंदिरालगत खाडीकिनारी फिरायला गेले होते. या वेळी तरुणाने पीडित मुलीवर लैंगिक अत्याचार केले. तसेच कुणाला काही सांगितले तर मारून टाकण्याची धमकी दिली. पीडित मुलीने मात्र घडलेल्या प्रकाराची माहिती तिच्या आईवडिलांना दिली. त्यानंतर उलवे पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
