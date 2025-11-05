कोट्यवधींचे सौंदर्यीकरण वाया
उल्हासनगर, ता. ५ (वार्ताहर) : शहरातील सुप्रसिद्ध ‘सपना उद्यान’, जे कधी हरियाली आणि विश्रांतीचे प्रतीक मानले जात होते, ते आज अस्वच्छता आणि दुरवस्थेचे केंद्र बनले आहे. तब्बल कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून केलेल्या सौंदर्यीकरणानंतरही बागेची अवस्था बिकट आहे. सर्वत्र कचरा, सुकलेली झाडे, गंजलेले झोके आणि तुटलेले बाक नागरिकांच्या नजरेत येतात. विशेष म्हणजे हे उद्यान आमदार कुमार आयलानी यांच्या घरासमोरच आहे. बागेच्या देखरेखीकडे कोणी लक्ष देत नसल्याने नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
उद्यानाच्या परिसरात घाणेरडे पाणी साचल्यामुळे डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिक आरोग्याच्या समस्यांनी त्रस्त झाले आहेत. माजी नगरसेवकांच्या देखरेखीखाली आठ महिन्यांपूर्वी सुरू झालेले सार्वजनिक शौचालयाचे काम आजही अपुरे आहे. महिला शौचालयाचे दार तुटून पडलेले आहे. संपूर्ण परिसरात दुर्गंधीचा असह्य त्रास जाणवतो, अशी तक्रार नागरिकांनी केली. स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले की, या उद्यानचे नाव सपना असले तरी ते आता भयाचे आणि अस्वच्छतेचे केंद्र बनले आहे. संध्याकाळी प्रकाशयोजनेचा अभाव असल्याने उद्यानात अंधार आणि असुरक्षिततेचे वातावरण असते. महिला आणि मुलांना येणे टाळावे लागते. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून फक्त कागदोपत्री कामे केली. प्रत्यक्षात ना झाडांची निगा राखली गेली, ना झोपाळ्यांची दुरुस्ती झाली, अशी प्रतिक्रिया स्थानिकांनी दिली.
नागरिकांची भूमिका
भ्रष्टाचाराच्या सावलीत हरवलेले हे उद्यान पुन्हा हिरव्या रंगात दिसावे, हीच मागणी आहे, असे नागरिकांनी सांगितले. जर लवकरात लवकर उद्यानाची साफसफाई, प्रकाशयोजना आणि आवश्यक दुरुस्तीचे काम हाती घेतले नाही, तर महापालिका आणि संबंधित लोकप्रतिनिधींविरोधात आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.
