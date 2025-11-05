उल्हासनगर स्मशानभूमी मार्गाची दयनीय अवस्था
उल्हासनगर, ता. ५ (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प क्र. १ आणि २ साठी बांधलेल्या स्मशानभूमीकडे जाणारा रस्ता अनेक महिन्यांपासून अत्यंत खराब स्थितीत आहे. फक्कड मंडळीजवळून सुरू होणाऱ्या या मार्गावरील खड्डे, तुटलेल्या जलवाहिनी आणि साचलेल्या पाण्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत आहे. मृत व्यक्तींच्या अंत्ययात्रेदरम्यान नागरिकांना आणि वाहनचालकांना कसरत करावी लागत आहे.
शहरातील म्हारळ गावाजवळ असलेली ही स्मशानभूमी एका संस्थेमार्फत चालवली जाते. मात्र, तिकडे जाणारा रस्ता खड्डेमय झाल्याने परिसरात जलजमावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे हनुमान मंदिराजवळील कमला नेहरूनगर नाल्यावर काही महिन्यांपासून रस्ता खोदून ठेवला आहे. त्यामुळे शववाहिनी व इतर वाहनांना अडथळे निर्माण झाले आहे. कधीही मोठा अपघात होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी योगीराज देशमुख यांनी या खड्ड्यांवर प्रतीकात्मक आंदोलन करत पालिका प्रशासनावर जोरदार टीका केली. त्यांनी संतप्त होत विचारले, या खड्ड्यात पडून कोणाचा मृत्यू झाल्यानंतरच का पालिका पूल बांधणार आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, नागरिकांनीही जर लवकरात लवकर रस्त्याची दुरुस्ती झाली नाही, तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा प्रशासनाला इशारा दिला आहे.
गंभीर परिस्थितीबाबत प्रभाग १ चे सहाय्यक आयुक्त तसेच पालिका जनसंपर्क अधिकारी अजय साबळे यांनी सांगितले की, संबंधित ठिकाणाची पाहणी करून तातडीने दुरुस्तीची कार्यवाही करण्यात येईल.
उल्हासनगर : मनसेचे पदाधिकारी योगीराज देशमुख यांनी खड्ड्यामध्ये बसून प्रतीकात्मक आंदोलन केले.
