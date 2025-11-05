अंबरनाथ, बदलापूर ठरवणार ठाण्याची दिशा!
शीतल मोरे, मोहिनी जाधव ः सकाळ वृत्तसेवा
अंबरनाथ/बदलापूर, ता. ५ ः तब्बल १० वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर अंबरनाथ आणि कुळगाव-बदलापूरमधील नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीला अखेर सामोरे जाणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी (ता. ४) जाहीर केलेल्या निवडणुकांमध्ये या दोन्ही नगर परिषदांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही नगर परिषदांच्या निवडणुकांना महत्त्व प्राप्त होणार आहे. या निवडणुकांमध्ये लागणाऱ्या निकालावर ठाणे जिल्ह्यातील महापालिकांच्या सत्तेची दिशा ठरणार असल्याने राजकीय धुरळा रंगणार आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची सुरुवात अंबरनाथ आणि कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदांपासून होणार, हे जवळपास निश्चित झाले होते. त्यादृष्टीने निवडणूक कार्यक्रम सुरू होता; मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी त्याची घोषणा करून शिक्कामोर्तब केल्याने माजी नगरसेवकांसह इच्छुकांचा जीव भांड्यात पडला आहे. सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकांची तयारी करत आहेत. अंबरनाथ आणि कुळगाव-बदलापूर येथे महाविकास आघाडी होणार, हे जवळपास निश्चित झाले आहे; पण महायुतीविषयी अजून कोणताच निर्णय झालेला नाही.
बदलापूरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट आणि भाजपने युती केली आहे. शिवसेनेच्या शिंदे गटाची भूमिका अजूनही स्पष्ट नाही. त्यामुळे येथील राजकीय पत्ते अजूनही गुलदस्त्यात आहेत. अर्ज भरण्यासाठी १० ते १७ नोव्हेंबरपर्यंत, तर तो मागे घेण्याची अंतिम मुदत २१ नोव्हेंबर आहे. या कालावधीमध्ये युती, आघाडीमध्ये कोणती समीकरणे जुळतील, हे पाहावे लागेल. तसेच इच्छुक नाराजांचे बंड टाळण्याचे आव्हानही पेलावे लागणार आहे. प्रत्यक्ष मतदान २ डिसेंबरला आणि मतमोजणी ३ डिसेंबरला होणार आहे. या निवडणूक निकालावर ठाणे जिल्ह्यातील आगामी महापालिका निवडणुकांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
अंबरनाथ
२०१५ : नगर परिषदेवर शिवसेनेची सत्ता
५७ प्रभागांपैकी सर्वाधिक जागांवर शिवसेनेचा विजय
पक्षीय बलाबल : शिवसेना २९, काँग्रेस ११, भाजप ९, राष्ट्रवादी ४, मनसे २, अपक्ष ५
२०२५
२९ प्रभागांतून ५९ नगरसेवक निवडणार
२८ प्रभागांमध्ये द्विसदस्य, तर एका प्रभागातून त्रिसदस्य
नगराध्यक्ष थेट जनतेतून, महिलेसाठी आरक्षित जागा
शिवसेना, राष्ट्रवादीचे दोन गट झाले तरी शिंदे गट मजबूत स्थितीत
महाविकास आघाडी एकत्र लढणार असल्याचे संकेत
महायुतीविषयी अद्याप अस्पष्टता
कुळगाव-बदलापूर
२०१५ : नगर परिषदेवर शिवसेनेची सत्ता. नगराध्यक्ष पद हे शिवसेनेकडे होते; मात्र निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेला चांगलाच घाम फोडला होता. कालांतराने शिवसेना-भाजपची युती.
- ४७ प्रभागांपैकी सर्वाधिक जागांवर शिवसेनेचा विजय
पक्षीय बलाबल : शिवसेना २४, भाजप २०, राष्ट्रवादी २, अपक्ष १
२०२५
२४ पॅनेलमधून ४९ नगरसेवक निवडून येणार
२३ पॅनेल द्विसदस्य, तर एक पॅनेल त्रिसदस्य
नगराध्यक्षपद ओबीसी महिलेसाठी राखीव असून जनतेतून थेट निवड
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे खासदार, तर भाजप आमदारांच्या मतदार क्षेत्रामध्ये ही नगर परिषद. शिवसेना शिंदे गटाची येथे ताकद असली तरी भाजपनेही राष्ट्रवादी अजित पवार गटाशी युती करून धक्का दिला आहे. महायुतीमध्ये अजूनही सर्व अलबेल आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडी एकत्र असली तरी तुल्यबळ उमेदवाराच्या शोधात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.