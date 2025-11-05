जिम्नॅस्टिक खेळाडूंची १५ पदकांची कमाई
घाटकोपर, ता. ५ (बातमीदार) ः मुंबईतील लोकमान्य शिक्षण संस्था संचालित शरद आचार्य क्रीडा केंद्राच्या श्री नारायणराव आचार्य विद्यानिकेतन शाळेच्या १९ जिम्नॅस्टिक खेळाडूंनी १४व्या आशियाई ॲक्रोबॅटिक्स जिम्नॅस्टिक अजिंक्यपद स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्त्व करीत एकूण १५ पदके (तीन सुवर्ण, सात रौप्य, पाच कांस्य) पटकावत भारताचे आणि महाराष्ट्राचे नाव उज्ज्वल केले आहे.
ही स्पर्धा गोवा येथे ३० ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत पार पडली. पदक विजेते खेळाडू रेवांत रणपिसे, श्लोक पडवळ, महादेव गावडे, श्लोक ठोंबरे, काव्या कुंडे, हर्ष अग्रवाल, सान्वी शिंदे, आदित्य दिघे, दीक्षान्त ससाणे, अथर्व जानस्कर, नमो उनियाल, अश्विन गोसावी, रुणल रणपिसे ऋतुजा जगदाळे, आदित्य खास, आकाश गोसावी, वैदेही मयेकर, अर्ना पाटील आणि आंचल गुरव यांचा सन्मान करण्यात आला. प्रमुख प्रशिक्षक महेंद्र चेंबूरकर आणि लोकमान्य शिक्षण संस्थेचे विश्वस्त सुबोध आचार्य यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली.
स्पर्धेनंतर या विजयी खेळाडूंचे शाळेच्या प्रांगणात समाजसेवक जयप्रकाश अग्रवाल यांच्या पुढाकारातून भव्य स्वागत करण्यात आले. प्रमुख पाहुणे आमदार तुकाराम काते यांनी भारतीय तिरंगा दाखवून खेळाडूंचा गौरव केला. संस्थेतर्फे सर्व विजेत्यांना पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला. या यशामागे शाळेतील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षक राहुल ससाणे (आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक), योगेश पवार (आंतरराष्ट्रीय पंच), सुनील रणपिसे (जिल्हा क्रीडा पुरस्कार विजेते) आणि रमेश सकट (राष्ट्रीय प्रशिक्षक) यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले.
