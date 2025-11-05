दहिगावात घराघरांत संगीताचे सूर
बाळासाहेब भालेराव : सकाळ वृत्तसेवा
मुरबाड, ता. ५ : तालुक्यातील दहिगाव (शे.) हे गाव संगीतकलेसाठी प्रसिद्ध असून, येथे जवळपास प्रत्येक घरातून सूर, ताल आणि भजनाचे स्वर ऐकू येतात. पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली ही परंपरा आजही कायम राखली आहे. दहिगावने खऱ्या अर्थाने ‘संगीताची शाळा’ उभारली आहे.
दहिगाव (शे.) या गावाला पाच पिढ्यांपासून संगीतकलेचा वारसा लाभला आहे. बालपणापासूनच मुला-मुलींना गायनाचा रियाज करून घेतला जातो. गावात वारकरी, स्वाध्याय आणि बैठक पंथाचे अनुयायी मोठ्या संख्येने आहेत. त्यामुळे भजन, कीर्तन आणि आध्यात्मिक उपक्रम नियमितपणे पार पडतात. अगोदरच्या पिढीतील थोंडू पाटील, यशवंत पाटील, गणपत देशमुख, पांडुरंग माळी, शांताराम माळी, नारायण देशमुख, धर्मा देशमुख या ज्येष्ठ कलावंतांनी संगीत उपासनेचा जो दिवा पेटवला, तो आजही पुढील पिढ्यांनी प्रज्वलित ठेवला आहे. दहिगावच्या संगीत परंपरेत ह.भ.प. शिवराम माळी यांचे योगदान विशेष आहे. त्यांनी केवळ गायनाची साधना केली नाही, तर नव्या पिढीला भजन व गायनकलेचे संस्कार दिले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गावातील अनेक युवक आज संगीतक्षेत्रात कार्यरत आहेत.
घराघरांत भजनसाहित्य
गावातील जवळपास प्रत्येक घरात हार्मोनियम, मृदंग, तबला आणि टाळ यांसारखे भजनसाहित्य आढळते. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वच वयोगटातील लोक या कलेत रमलेले आहेत. पारंपरिक भजन, गवळण, अभंग गायन यांमधून या गावाने आपली सांस्कृतिक ओळख निर्माण केली आहे.
बहुआयामी कलांचा संगम
संगीतकलेसोबतच गावात नाटक, नृत्य, हस्तकला, चित्रकला, कोरीव लाकूडकाम यांचीही परंपरा आहे. गावातील कारागिर ‘ए टू झेड’ वस्तूंच्या दुरुस्तीचे काम करतात. अनेक भजन स्पर्धांमध्ये दहिगावने आपले प्रावीण्य सिद्ध केले आहे. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांत या गावाचे नाव गौरवाने घेतले जाते.
कलावंत शिक्षकांचा प्रभावी वारसा
दहिगावातील नामदेव देशमुख, लक्ष्मण देशमुख, चांगदेव देशमुख आणि देऊ देशमुख या कलावंत शिक्षकांनी शिक्षणासोबतच कलाक्षेत्रातही गावाचा लौकिक वाढवला. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत आज मोहन देशमुख, तानाजी माळी, गौरख देशमुख, राजेंद्र देशमुख आणि कन्हैया माळी यांनी गावाचे नाव सर्वदूर पोहोचवले आहे.
