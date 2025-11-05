पाच दिवसांत २ लाखांची दंड वसुली
पाच दिवसांत दोन लाखांची दंडवसुली
रबाळे वाहतूक शाखेची १८२ वाहनांवर कारवाई
वाशी, ता. ५ (बातमीदार)ः रबाळे वाहतूक विभागाने २७ ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत विशेष मोहीम राबवली होती. याअंतर्गत पाच दिवसांत १८२ वाहनचालकांकडून दोन लाख २३ हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
रबाळे वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक तुकाराम पवळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत बसस्टॉप परिसरात पार्किंग, दुहेरी पार्किंग, विनाहेल्मेट दुचाकीस्वार, वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणारे तसेच इतर विविध प्रकारचे नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर वाहन परवाना अॅक्ट १२२/१७७ अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. या कारवाईच्या माध्यमातून नागरिकांना वाहतूक नियमांविषयी जागरूक करणे, प्रमुख उद्दिष्ट होते. तसेच बसस्थानके आणि गर्दीच्या चौकांमध्ये वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांविरोधात लक्ष केंद्रीत करण्यात आले.
-------------------------------
अपघातमुक्त शहराचा निर्धार
वाहतूक नियमांचे पालन करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. अपघातमुक्त शहरासाठी नागरिकांनी स्वतःहून शिस्त पाळावी. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पुढेही अशाच कठोर कारवाया केल्या जाणार असल्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक तुकाराम पवळे यांनी सांगितले.
