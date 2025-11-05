वसई समुद्रकिनारी विकासात्मक पावले उचलणार
वसई, ता. ५ (बातमीदार) : तालुक्याला विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला आहे, मात्र अद्याप येथील मच्छीमार बांधव अनेक समस्यांच्या विळख्यात आहेत. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणून समुद्रकिनारी विकासात्मक पावले लवकर उचलली जाणार आहेत, असे आश्वासन सरकारकडून मच्छीमारांना देण्यात आले. त्यामुळे भविष्यात मच्छीमारांच्या समस्यांचे निराकरण होईल, अशी आशा पल्लवित झाली आहे.
वसईतील मच्छीमार बांधवांची घरे अद्याप नावावर नाहीत तसेच जेट्टींची कमतरता आहे. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई अजूनही मच्छीमारांना मिळालेलीली नाही. याचसोबत सुसज्ज, अद्ययावत मासळी बाजारपेठही उपलब्ध नाही. बर्फ कारखान्यासोबत अनेक असुविधा भेडसावत आहेत. या समाजासह परिसराचा विकास न झाल्याने मच्छीमार बांधवांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. मच्छीमार समाज जीव मुठीत घेऊन मासेमारीसाठी समुद्रात जात नैसर्गिक संकटाशी सामना करतो. त्याला अनेकदा नुकसानीला सामोरे जावे लागते आणि आर्थिक फटका बसतो.
यंदा पावसामुळे मच्छीमारीवर अधिक संकट ओढवले आहे. अनेक बोटी समुद्रातून माघारी फिरल्याने त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. एकीकडे पालघर जिल्ह्यात विकासात्मक प्रकल्प येत असताना मच्छीमार बांधवांचा विकास व्हावा, यासाठी सरकारकडून पावले उचलावी, अशी मागणी होत आहे. या मच्छीमारांना भेडसावणाऱ्या समस्या निकाली निघाव्यात आणि त्यांचा विकास व्हावा, यासाठी आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांनी अर्नाळा, पाचू बंदर, नायगाव-कोळीवाडा तसेच नवापूरसह कोळी बांधवांसाठी मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांची भेट घेतली आहे.
मच्छीमारांच्या बैठकीतील मुद्दे
- अर्नाळा किल्ला ते गुजरात दिशेने नौकानयन मार्ग
- पाचू बंदर येथे बोट यार्ड आणि ट्रेनिंग सेंटर सर्व्हेक्षण व प्रस्ताव सादर होणार
- अवकाळीने सुक्या मासळीच्या नुकसानीचे त्वरित पंचनामे आणि भरपाई
- अर्नाळा, पाचू बंदर अद्ययावत मासळी बाजारपेठ
- किनारपट्टीवर बर्फ कारखाना
- नायगाव ते घोडबंदर जलमार्गावर रो-रो सेवा
वसई किनारपट्टीवर राहणाऱ्या मच्छीमार बांधवांना अधिक सुविधा मिळाव्यात, यासाठी मंत्री नितेश राणे यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. या समाजाच्या अडचणी, विविध मागण्या व विकासात्मक संकल्पना मांडली. यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून लवकरच विकासकामांच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात येणार आहे.
- स्नेहा दुबे, आमदार
