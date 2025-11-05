‘कला स्पर्श महोत्सव २०२५’ जल्लोषात
‘कला स्पर्श महोत्सव २०२५’ जल्लोषात
नटरंग कला अकॅडमीचा उपक्रम; कलाकारांचे उत्तम प्रदर्शन
नवी मुंबई, ता. ५ ः नटरंग कला अकॅडमी आयोजित ‘कला स्पर्श महोत्सव २०२५’चे हे पहिले वर्ष उत्साह, आनंद आणि कलात्मक वातावरणात मोठ्या थाटात पार पडले. या महोत्सवाला विविध वयोगटातील कलाकार, कला रसिक आणि मान्यवर पाहुण्यांची मोठी उपस्थिती लावली होती. महोत्सवाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून वनमंत्री गणेश नाईक, माजी खासदार संजीव नाईक आणि गणेश म्हात्रे उपस्थित होते. तसेच नृत्यांगना डॉ. स्वाती दैठणकर, अभिनेत्री नयन पवार, तसेच प्रोग्रेसिव्ह ग्रुपचे चेअरमन विनोद त्रिवेदी हेही या सोहळ्याचे मान्यवर अतिथी होते.
वय वर्ष ३ पासून ते ८० वर्षांपर्यंतच्या कलाकारांनी विविध कला प्रकारांमधून रंगतदार सादरीकरणे केली. नटरंग कला अकॅडमीच्या विद्यार्थ्यांनी नृत्य आणि नाट्य यांचा अनोखा संगम साधत भरतनाट्यम नृत्यशैलीतील विविध छटा साकारल्या. मुंबई आणि पुण्यातील अनेक संस्थांनी या महोत्सवात सहभाग नोंदवला. पुण्याच्या ‘नृत्यस्वरा कलांगण स्कूल ऑफ डान्स’ या संस्थेच्या कलाकारांनी शास्त्रीय नृत्याच्या अप्रतिम प्रस्तुतीने प्रेक्षकांचे मन मोहून टाकले, तर मुंबईच्या ‘सूर चैतन्य’ संस्थेच्या बालकलाकारांनी गीत-संगीताची मधुर मैफल सजवली. कार्यक्रमात विशेष आकर्षण ठरला १४ वर्षीय कुशल ललित महाजन, ज्याने सायर व्हील ॲक्टच्या माध्यमातून वेस्टर्न डान्स आणि एक्रोबॅटिक्सचा अप्रतिम संगम सादर करत सर्वांचे लक्ष वेधले. कार्यक्रमात उपस्थित प्रमुख पाहुण्यांनीदेखील आपली कला सादर करून कार्यक्रमाला अधिक रंगत आणली. गणेश म्हात्रे आणि विनोद त्रिवेदी यांनी कराओके गायनाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांची मने जिंकली. माजी खासदार संजीव नाईक यांनी स्वतः उपस्थित राहून बालकलाकारांचे कौतुक केले व त्यांना प्रोत्साहन दिले. त्यांनी नटरंग कला अकॅडमीचे संचालक सचिन जोशी आणि गुरू मनाली सचिन जोशी यांच्या या उपक्रमाचे विशेष अभिनंदन करत, या उपक्रमाला आमचे सदैव पाठबळ राहील, असा विश्वास व्यक्त केला.
