धारावीत राजकीय उलथापालथींची शक्यता
पालिकेसाठी इच्छुक सक्रिय; कार्यकर्ते सांभाळण्याचे आव्हान
संजय शिंदे ः सकाळ वृत्तसेवा
धारावी, ता. ५ (बातमीदार) : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धारावीमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. पालिकेची निवडणूक लढवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांतील इच्छुक उमेदवार सक्रिय झाले असून, आतापासूनच त्यांनी तिकिटासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे आपापले कार्यकर्ते सांभाळण्याचे मोठे आव्हान प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या नेत्यांसमोर असणार आहे.
शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडल्या होत्या. मात्र धारावीतील मूळचा शिवसैनिक व पदाधिकारी उद्धव ठाकरेंसोबत राहिले होते. तुरळक प्रमाणात काही जण ठाकरेंना सोडून एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले होते. मात्र धारावीमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे इच्छुकांची भाऊगर्दी असल्याने आणि शिंदेंच्या शिवसेनेकडे त्या तुलनेत उमेदवार नसल्याने शिंदेंच्या शिवसेनेत येत्या काळात इतर पक्षांतून प्रवेश होणार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे धारावीतील राजकारण तापले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रत्येक वॉर्डचे सीमांकन जाहीर झाले आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला (शिंदे) महायुतीतून धारावी विधानसभा मतदारसंघ सुटला होता. मात्र महाविकास आघाडीच्या ज्योती गायकवाड विजयी झाल्या. त्या वेळी शिवसेनेने चांगली लढत दिली होती. शिवसेनेचा उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर आला होता.
शिवसेनेचा उमेदवार हरल्याने धारावीतील शिवसैनिकांना जबर धक्का बसला होता. त्यातून सावरत माजी खासदार राहुल शेवाळे आणि त्यांच्या टीमने नव्याने पक्षबांधणीस सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेसह अन्य पक्षांतील कार्यकर्ते व स्थानिक नेते शिवसेनेत (शिंदे) प्रवेश करू इच्छित आहेत, असा दावा शिंदेंच्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
आमच्या पक्षात येण्यासाठी धारावीतील विविध पक्षांतील कार्यकर्ते व नेते इच्छुक आहेत. ते आमच्या संपर्कात आहेत. ११ नोव्हेंबरनंतर आम्ही यासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेऊ.
- भास्कर शेट्टी,
विभागप्रमुख, शिवसेना (शिंदे)
धारावी विधानसभा क्षेत्रातील आमच्या पक्षाचे फार कमी कार्यकर्ते आम्हाला सोडून दुसऱ्या पक्षात गेले आहेत. सध्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे काही जण असा निर्णय घेऊ शकतात; तरीही आम्ही काळजी घेऊ.
- वसंत नकाशे,
शिवसेना (ठाकरे), धारावी विधानसभा प्रमुख
काँग्रेस पक्षातील स्थानिक कार्यकर्ते, पदाधिकारी एकत्र आहेत. कुणीही, कुठेही जाणार नाही याची मला खात्री आहे.
- ज्योती गायकवाड,
आमदार, धारावी विधानसभा
